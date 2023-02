Sablasni prizori Zlatarskog jezera konačno su prošlost: Pobilo je loše prognoze, ljudi ga u neverici gledaju

Sredinom januara na Uvcu su beležene ekstremno visoke dotoke vode

Sablasne slike sa Zlatarskog jezera, gole stene i živo blato su, konačno, zahvaljujući jesenjim padavinama i snegu postale prošlost. Trenutna kota Zlatarskog jezera je 877 metara nadmorske visine, što je oko 80 odsto od ukupne akumulacije.

- S obzirom da je zima i da su niske temperature, gde smo merili i minus 20 stepeni celzijusa, sada je povećana i potrošnja,a samim tim i proizvodnja električne energije, tako da je za ovaj period godine, popunjenost akumulacije iznad višegodišnjeg proseka. Od jesenas smo imali bolju hidrološku sliku krajem prošle i početkom ove godine. Tako da smo značajno dopunili akumulaciju i podigli kotu za preko 25 metara - kaže za RINU Predrag Šaponjić, direktor Limskih hidroelektrana.

Iako su zbog jako teške hidrološke situacije postojala pojedina predviđanja da će se Zlatarsko jezero u normalan nivo vratiti tek za nekoliko godina, trenutna situacija opovrgla je te tvrdnje. Prema rečima Šaponjića, ceo proces završen je za svega nekoliko meseci, a glavni razlog prošlogodišnjeg niskog vodostaja nije proizvodnja električne energije već i suša koja se ne pamti u poslednjih deset godina.

- Sve četiri hidroelektrane koje su pod upravom "Limskih hidroelektrana" su deo EPS-a i mi radimo u skladu sa dozvolama koje dobijamo od ministarstva. Znači sve što radimo, kada proizvodimo električnu energiju radimo u skladu sa vodnom dozvolom. Prošla godina je bila loša što se tiče hidrologije, možda najlošija u poslednjih 10 godina i u odnosu na 2021. godinu proizvodnju manju za 40 odsto. Što se tiče same popunjesti akumulacije, to zavisi od same hidrologije i od proizvodnje. Mi smo na te tvrdnje da se akumulacija ne može naputniti više godina, pa čak je bilo tvrdnji da se ne može napuniti ni sedam godina, u poslednja dva i po meseca, samo dobrim planiranjem proizvodnje i dobrom hidrologijom napunili u potpunosti akumulaciju za ovaj period godine - rekao je Šaponjić.

Zbog trenutno velikog priliva vode i očekivanja njegovog povećanja usled topljenja snežnog pokrivača i prolećnih padavina, iz Uvačkog jezera deo vode prebacuje se u Zlatarsko jezero, dok se Uvačko koje se nalazi uzvodno od Zlatarskog, sprema za primanje velikih količina voda. Zlatarsko jezero zajedno sa jezerom Uvac zapremine je 470 miliona kubnih metara.

- Sredinom januara smo na Uvcu beležili ekstremno visoke dotoke vode. To je bilo preko 260 kubnih metara vode u sekundi. Trenutno, agregat na hidroelektrani „Uvac” radi, tako da dopunjujemo akumulaciju Zlatarskog jezera. Akumulaciju Uvac spremamo za prolećne vode. Taj basen iz koga uzimamo vodu je deo Peštera, Zlatara, Jadovnika i očekujemo u narednom periodu više temperature, otapanje snega koji je preko pola metra i punjenje akumulacije na Uvačkom jezeru, a Zlatarsko upravo, najvecu količinu vode dobija preko Uvačkog - kaže Šaponjić.

Od četiri hidroelektrane koliko ih ima u nadležnosti "Limskih hidroelekltrana", tri se nalaze na Uvcu. To su HE Kokin Brod, Uvac i Bistrica, dok se samo HE Potpeć nalazi na Limu.

- U toku su veliki radovi na revitalizaciji naše najstarije i najveće he, a to je Bistrica. Pred EPS-om su veliki planovi. To je izgradnja reverzibilne Bistrica 2 koja će se prostirati između Radojinskog jezera i nove brane Klak. To je veliki projekat EPS-a, trenutno možda i najveći u Republici Srbiji. Mi uveliko radimo na tom projektu i imamo podršku i države i Vlade i predsednika Republike i on je značajan ne samo za EPS već i za celu Republiku Srbiju - zaključio je Šaponjić.

Autor: