DRŽAVA SUBVENCIONIŠE MLEKARE: Ko zadrži žensko tele, dobija 100.000 dinara

Predsednik Udruženja mlekara iz Banata Vukašin Baćina rekao je da je na današnjem sastanku u Vladi Srbije sa premijerkom Anom Brnabić dogovoreno da će proizvođači mleka koji žele da zadrže žensko tele dobiti od države subvenciju od 100.000 dinara kroz četiri isplate u roku od godinu dana.

Baćina je rekao da je na sastanku na kome su prisustvovali i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković i ministar unutrašnje i spoljnje trgovine Tomislav Momirović, dogovoreno i da će država subvencionisati kupovinu steonih junica iznosom od 100.000 dinara subvencije

"Premija za mleko ostaje 15 dinara po litri, subvencija 30.000 dinara po grlu. To je za sada. Premijerka je uzela u razmatranje da se podigne taksa na uvoz kačkavalja koja sada iznosi 30 dinara po kilogramu. To je malo to smo se složili i mi i mlekari", rekao je Baćina.

Dodaje da su današnjem sastanku prisustvovali ne samo proizvođači mleka već i predstavnici mlekari kao i predstavnici trgovinskih lanaca.

"Mi smo jedni od onih koji su tražili da se ograniči minimalna cena otkupa, ali kada sagledamo širu situaciju, to je prosto neizvodljivo. Država može da pomogne trenutno proizvođačima tako što će podići taksu na uvoz i samim tim uvozno mleko će biti skuplje", rekao je Baćina.

Dodaje da je na današnjem sastanku saznao da na jugu Srbije postoje firme koje otkupljuju mleko od proizvođača za 38 dinara po litru, a to isto mleko prodaju velikim mlekarama po ceni od 71 dinar po litru, i dodao da su i premijerka i ministri zauzeli stav da se taj problem reši.

"Država je donela odluku da više ne postoje mali i veliki proizvođači. Svi će biti isti i onaj čovek sa jednom kravom i onaj sa 1.000. Da ne bi bila ta situacija da nečije mleko bude 75-80 dinara, a nečije 38 dinara. Na taj način će država pokušati da sačuva male proizvođače", rekao je Baćina.

Baćina ističe da će mlekare ubuduće biti dužne da svakog meseca dostave ministarstvu koliko su platili mleko proizvođačima za protekli mesec.

"Država jednostavno mora da ima uvid koliko privatne mlekare plaćaju mleko poljoprivrednicima", zaključuje Baćina.