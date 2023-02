Vesić: Pruga do Niša radiće se kroz tendersku proceduru, ne zadužujemo se 2,8 već 1.65 milijardi evra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će se skoro sve pruge koje će bti izgradnjene ili obnovljene u narednom periodu, raditi kroz tendersku proceduru, podsećajući da je projekat brze pruge Beograd – Novi Sad rađen kroz direktan ugovor sa kineskom kompanijom, na osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu Srbije i Kine, koji je potpisan još 2009. godine.

Vesić je poslanicima u parlamentu, tokom rasprave o govorima za izgradnju brze pruge Beograd – Niš, rekao da nije tačno da će za taj projekat biti podignut kredit od skoro 2,8 milijardi, već da je to vrednost celog projekta.

„Kredit je 1,650 milijardi evra - 1,1 milijardu od EIB i 550 miliona evra od EBRD. Evropska unija će nam dati grant od gotovo 600 miliona, a 527 miliona evra biće finanisano iz budžeta Srbije. Kada već koristite podatke o zaduženju koristite one tačne“, rekao je Vesić.

On je istakao da će za prugu Beograd – Niš biti raspisan tender po procedurama EIB i EBRD.

„Toliko o tome da nema tenderskih procedura. I pruge Stalać – Đunis, Niš – Dimitrovgrad, takođe se rade na osvnovu tendera“, rekao je Vesić i ponovio da je nedopustivo kašnjenje od 2018. godine za pripreme tenderske dokumentacije za obnovu pruge Niš – Dimitrovgrad, te da će za to neko da odgovara i da će on na tome da insistira.

Za tu prugu, dodao je, sada je ubrzana procedura, jer je izabran izvođač, bugarska kompanija „Trejs“ sa jednom italijanskom kompanijom, i one će uskoro početi rekonstrukciju pruge.

„I Niš – Brestovac, obilaznica oko Niša, sve je na tenderu, nemojmo da govorimo ono što nije tačno“, rekao je Vesić.

Ministar je ukazao da je brza pruga Beograd – Novi Sad izgrađena, a sada se gradi od Novog Sada do Subotice, kroz dirketan ugovor sa kineskom kompanijom, na osnovu Sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine još 2009. godine.

„I ja ne zameram za taj ugovor o strateškom partnerstvu sa Kinom baš suprotno ali nemojte sada nas napadati za to. Imamo takav sporazum i sa SAD, Farncuskom, UAE, Azerbejdžanom, Rusijom, jer sarađujemo sa svima i želimo što više prijatelja u svetu. EU nam dajte grantove za pruge, dali su i za prugu Niš – Dimitrovgrad, i zahvalni smo im na tome“, rekao je Vesić.

Poručio je da je važno da se transportna infrastruktura obnavlja i gradi, dodajući da je upravo pruga Beograd – Niš važna, jer je „kičma Srbije“, linijom sever- jug, na evropskom koridoru 10, pa će i Srbija imati više putničkog i trasnportnog saobraćaja.

Dodao je da ne samo da se radi ta pruga, već će biti obnovljene i regionalne pruge: Sombor – Vrbas, Pančevo – Zrenjanin – Kikinda – Subotica, Pančevo – Vršac – rumunska granica, zatim od Male Krsne prema Boru i Zaječaru, Kraljevo – Stalać – Rudnica, Valjevo – Vrbnica, kao deo pruge Beograd – Bar, Ruma – Šabac – ka Republici Srpskoj.

Podsetio je da je sa bugarskim kolegom razgovarao i o izgradnji pruge koja bi spojila Vidin sa Negotinom i Zaječarom.

„Radićemo pruge, i već radimo. I imaćemo sve više vozova koji će saobraćati njima. Nemojmo govoriti stvari koje nisu tačne, razvija se putna i železnička infrastruktura“, rekao je Vesić.

On je poručio poslanicima opozicije da ne šire nestine da će voz do Niša saobraćati brzinom od 150 km na sat. “Voz izmedju Beograda i Niša saobraćaće brzinom od 200 km na sat i zato će se sa stajanjem na stanicama od Niša do Beograda putovati 100 minuta. Neverovatno je da se sprdate sa brzinom od 150 km na sat!? Pa u Madjarskoj, koja je članica EU, najviša dozvoljena brzina voza je 160 km na sat. I to nam pričati vi u vreme čije vlasti prosečna brzina voza je bila 40 km na sat. A sada se sprdate sa brzinom od 150 km na sat!? Malo vam! Pa i da je tako bilo bi 3.5 puta brže nego u vreme vaše vlasti a biće pet puta brže”.

