Ovako je izgledala dramatična noć na Vojno-medicinskoj akademiji između 22. i 23. februara, podelio je na svom Tviter nalogu pukovnik prof. doktor Slobodan Obradović, kardilog sa VMA.

U prevodu, u toku samo jedne noći u Beogradu je zabeleženo čak 12 infarkta, od 29 prijema, te stručnjaci apeliju na sve da paze na simptome, da redovno uzimaju terapiju i jave se kardiologu. Prema rečima lekara, infarkti se obično najčešće javljaju na proleće, a objašnjenje se možda krije u tome da se organizam nepripremljen aktivira nakon mirovanja, svemu tome može doprineti i loša ishrana, boravak u zagušljivom prostoru, izloženost zagađenju i duvanskom dimu, dok nagle temepraturne oscilacije najviše smetaju karidovaskularnim pacijentima.

Glavobolja, umor, nesanica, hipertenzija, svi ovi simptomi javljaju se poslednjih dana kod određenog broja stanovništva, a jedan od razloga je nagla promena vremena i temperaturna razlika. Zima-proleće-zima, ovakve temperature mogu nepovoljno uticati kako na hronične bolesnike, tako i na zdrave ljude.

Naime, prolećne temperature u februaru nisu zdrave, pa su hronični bolesnici ovih dana izrazito osetljivi. Promene najviše utiču na srčane bolesnike, psihički osetljive osobe, astmatičare, ali temperaturne razlike osećaju i potpuno zdravi ljudi kod kojih se javlja glavobolja, malaksalost, umor.

- Danima osećam snažnu glavobolju u potiljku. Pritisak je normalan, ali me boli glava i osećam se iscrpljeno. Nesanica je takođe prisutna. Možda ima veze sa vremenskim promenama jer kad god su ovakve temperature, a poslednjih dana je bilo do 20 stepeni javlja se glavobolja - kaže za "Blic" Beograđanka Ana A.

29 prijema, 12 infarkta u sali, za 24 h na urgentnu kliniku VMA. Ima 25 boksova. Neizdrzivo. — sloba (@slobadoktor) 23. фебруар 2023.

Prolećno vreme iako je obradovalo mnoge, po svemu sudeći ne prija baš svima, za nekoliko dana iz proleća opet ćemo se vratiti zimskim temperaturama.

Dr Aleksandar Stojanović direktor DZ Palilula kaže za "Blic" da vremenske oscilacije ne prijaju hroničarima, da je potrebno redovno uzimati terapiju i ne paničiti. Ako imaju problem, da se jave telefonom svom lekaru kako bi se konsultovali i dobili pravi savet.

- Ovo vreme najviše smeta hroničnim bolesnicima, onim ljudima koji imaju neku bolest, bilo da je dijabetes, karcinom, srčani problemi, oni su uglavnom najosetljiviji. Kod srčanih bolesnika kada su ovakve temperatrne razlike, dolazi do opuštanja krvnih sudova i stezanja. Osetljivi su oni koji su imali infarkt, koji imaju ugrađene stentove, bajpasove, kod njih se javlja problem. Takođe, i mala deca mogu osetiiti tegobe a to je zato što su u ovom periodu deca sklona respiratornim infekcijama a trenutno haraju adenovirusi - kaže dr Stojanović.

Kako dodaje naš sagovornik, treba se prilagoditi vremenskoj temperaturi i pratiti svoj organizam, pa se u skladu s tim i ponašati.

- Za starije je savet da kada izlaze napolje, da se utople kada je hladno, da izbegavaju da izlaze ujutru kada su niske temperature. Kada je oscilacija vremena i kada se osećaju slabo, ne treba da izlaze napolje i da obavezno odlaze na redovne kontrole koje oni maju - dodaje dr Stojanović.

Tokom prethodne noći pomoć su uglavnom tražili hronični bolesnici, hipertenzičari i astmatičari, zbog simptoma gušenja i bolova u grudima, kažu u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Kardiovaskularni bolesnici da budu oprezni

Direktor Klinike za kardiovaskularne bolesti u UKC Niš, doc. dr Tomislav Kostić u razgovoru za „Blic“ objasnio je da promena vremena, vremenske oscilacije, toplo i hladno, mogu imati uticaja na hronične bolesnike.

- Hronični bolesnici su osetljivi i oni su ti koji mogu odreagovati na svaku promenu, naročito sada u zimskom periodu kada je hladno i kada temperature variraju. Imamo malo toplog vremena, pa opet hladnog, a to njima često ne prija jer su osetljiva grupa ljudi. U ovakvim situacijama često dolazi do ispoljavanja nekih simptoma koji mogu biti i nespecifični, ali to ne znači da svaki pacijent mora otići kod lekara. Potrebno je pratiti stanje, uzimati redovno terapiju, prilagoditi se vremenskim promenama, i ono najvažnije redovno dolaziti na kontrole - objašnjava dr Kostić.

Iako smo u proteklim danima imali temperature do 20 stepeni, sada nam opet dolazi hladnije vreme. Zato se savetuje osetljivim grupama da pripaze na svoje stanje i ne izlaze napolje kada je najhladnije, što je obično u ranim jutarnjim satima.

- Takođe, hronični bolesnici posle preležane infekcije treba da budu oprezni, zatim ako se javi intenzivan bol koji se ponavlja ili ne prolazi, tada se treba javiti lekaru. Hladnoća skuplja krvne sudove i podiže krvni pritisak, a ako neko izađe napolje kada je i hladno, pa još se izloži nekom težem fizičkom naporu, brže hode, ili nosi neki teret, mogu se javiti poteškoće. Zato se savetuje oprez i prilagođavanje vremenskim uslovima – dodaje dr Kostić.

Stiže zahlađenje

U Srbiji će u petak biti promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u Vojvodini su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.

U subotu nas očekuje naoblačenje i zahlađenje s kišom i pojačanim severozapadnim vetrom, koje će pre podne zahvatiti severne, od sredine dana proširiće se i na zapadne i centralne predele Srbije. Na jugu i istoku suvo sa sunčanim intervalima.

Do vikenda u Srbiji će preovladavati prave prolećne temperature, zatim će doći do jačeg zahlađenja uz obilnije padavine, a snega bi osim na planinama moglo biti i u nizijama, posebno nad severnim, središnjim i zapadnim predelima regiona, najavio je u novoj vremenskoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo.

U nedelju osetno hladnije, osim na jugoistoku zemlje gde će se i dalje zadržati umereno toplo vreme.

Oko 5. marta, kaže Čubrilo, može biti uslova za novo pogoršanje i zahlađenje, ali za period posle 3. marta postoji velika nesigurnost u razvoju sinoptike jer će ključan biti položaj jakog anticiklona.

