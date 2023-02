SMRT JE NASTUPILA U SAMO NEKOLIKO SEKUNDI! Majka dvoje dece PREMINULA pri uzletanju aviona sa aerodroma u Beogradu

Kako kaže Katarinina majka Ljiljana, ona je imala urođen srčani zalizak i aneurizmu koja je pukla pri uzletanju aviona

Katarina Stamenković (41) iz Beograda preminula je 13. februara u avionu kojim je krenula za Nemačku sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

Kako kaže Katarinina majka Ljiljana, ona je imala urođen srčani zalizak i aneurizmu koja je pukla pri uzletanju aviona.

- Kaća je išla na kontrole i to je trebalo da se operiše kada je nastupila korona. Zbog virusa to je odlagano, pa su doktori ipak odlučili da operacija nije neophodna i da se njeno stanje prati. Prepisali su joj terapiju i kontrole na svakih šest meseci. Ne znam da li je Katarina znala da ne sme da putuje avionom, ali ja nisam. Možda je ona i znala ali meni nije rekla, ne znam - kaže neutešna majka Ljiljana.

Katarina je živela na Ceraku sa dva sina Savom (12) i Sašom (15).

Kako kaže njena majka, Kaća je u Diseldorf krenula da bi videla kakvi su uslovi za rad koje joj je ponudio prijatelj u jednoj farbrici.

- Planirala je na leto da ode sa sinovima i da tamo nastave život - priča uplakana majka.

Kaća je imala let u 18 i 05, a u Diseldorf je trebala da sleti u 20 i 05 časova. Majci se javila sa aerodroma kad je prošla kontrolu.

- Slikala je avion gde će preminuti, i u 17 i 45 mi je poslala zadnju fotografiju iz aviona gde je kroz prozor slikala pistu - priča majka Ljiljana kroz suze.

Nakon toga, Ljiljana je sa Kaćinim sinovima, Savom (12) i Sašom (15), očekivala ćerkin poziv oko 20 i 30 časova, da bi čula kako je prošao let. Večerali su, deca su otišla u sobu, a Ljiljana je nestrpljivo gledala u sat, čekajući da telefon zazvoni.

- U 19 i 45 mene zove nepoznat broj i pita me "Da li ste Vi Ljiljana? Ko je Vama Stamenković Katarina?" i nastavlja da me ispituje dalje. Pitao me kolika su deca i da li ima još neko stariji osim mene u kući. Tada su mi rekli da sednem i da moraju nešto da mi saopšte. Inspektor iz Surčina rekao mi je "Nažalost, Katarina je preminula u avionu". Nisam mogla da verujem, ne znam ni šta sam im rekla na telefon samo sam ga bacila. Tada je nastala opšta panika. Mlađi unuk je otrčao po komšinicu, stigla je i Hitna pomoć. Niko nije mogao da veruje šta se dogodilo, svi su bili u šoku - priča Ljiljana kroz suze.

Neutešnoj majci ispričali su da je Katarina ušla u avion i sela pored jednog mladića koji je tokom uzletanja primetio da ona ne reaguje. Aneurizma je pukla i smrt je nastupila za svega nekoliko sekundi.

