ADVOKAT VUJAČIĆ O JEZIVIM ZLOČINIMA KLANA VELJE NEVOLJE: Dokaza ima i previše! Siguran sam da je sve što su Hrvatin i Lalić rekli istina! (VIDEO)

Komentarišući svedočenje Bojana Hrvatina koji je izneo jezive detalje ubistava, sakaćenja i mučenja žrtava klana Velje Nevolje, advokat Svetozar Vujačić, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na Tv Pink, da je do sada utvrđeno i da ima dovoljno materijalnih dokaza da je najmanje njih 14 iz ove grupe izvršilo teška krivična dela.

- Tu dokaza više ne treba, ima ih i previše. Potpuno sam siguran da Hrvatin i Lalić, sve što su rekli, da je istina. U 80 posto su bili očevici, čak su izvršavali i egzekucije – rekao je Vujačić.

Kako kaže, niko ovde ne spominje porodice žrtava. Dodaje da oni opisuju događaje kao da su istovarali jabuke, dodaje da ne može tako da se priča o takvim monstruoznim događajima.

Žarko Popović Pop, bivši inspektor, upoređujući Zemunski klan i klan Velje Nevolje, rekao je da je Zemunski klan imao dobru organizacionu strukturu, u liku Milorada Ulemeka Legije, koji je umeo da uvede strogu disciplinu i dobro ponašanje u radu tog klana.

- Oni su na neki način bili povezani i sa pojedincima iz određenih državnih struktura – rekao je Popović i dodao da su za razliku od njih pojedinci iz klana Velje Nevolje bili na neki način neartikulisani.

Kako kaže, siledžije u duši.

- Oni su uvek zazirali jedan od drugog koji će uzeti više para i na koji način. Tu su se pravili određeni problemi. Perjanice tog klana u Beogradu bili su Velja i Miljković, a ovi ostali su bili podizvođači radova. Imali su iza sebe i armiju navijača koji su bili njihovo tržište – rekao je Popović.

Kako kaže, oni su u jednom trenutku hteli da angažuju oko 20 hiljada navijača u atentatu na predsednika Vučića, kako bi se smenila vlast.

- Oni su isto tu pogrešno razmišljali, smatrajući da će doći do podela u državi – rekao je Popović.

Dok je Zemunski klan imao pozadinu u stranim obaveštajnim službama, za ove su strane obaveštajne službe dale dobre podatke da budu krivično i pravo procesuirani, pre svega EUROPOL i američka DEA.

- Dali su odlične operativne podatke o koje se naša država nije mogla oglušiti. Ja samo zameram da smo mi trebali još malo da ih pustimo i da ih držimo pod operativno-taktičkim merama jer bi imali još jače dokaze u toku suđenja, a sigurno bi ih dobili – rekao je Popović.

Kako kaže, sve što Lalić i ostali svedoci svedoče, sud mora da uzme u obzir.

Blaža Marković, ispred Sindikata policije i policijskih starešina, rekao je da su i jedna i druga grupa bili sitni kriminalci dok nisu našli spregu sa vrhom policije.

- Belivuk i Miljković su imali dobre konekcije, tako da ćemo jednog dana da vidimo šta se tu dešavalo. Ja ne čujem ni jednu reč ko su ti ljudi koji su njima to omogućavali. Ubijeno je 50 ljudi, to nisu mravi, ljudi su ubijeni, ko je to pokrivao – rekao je Marković.

