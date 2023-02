SNEG KOJI NAS JE NOĆAS IZNENADIO JE SAMO UVOD! Meteorolog upozorava: Prva polovina marta biće HLADNA - Evo kakvi dani su pred nama!

Srbija je ovog vikenda pod uticajem ciklona sa srednjeg dela Jadrana, a ujedno se preko našeg područja “talasa” hladni front, koji je odgovoran za obilnije padavine, ali i za ogromnu temperaturnu razliku, ističe meteorolog Đorđe Đurić.

Srbiju je prvog dana vikenda zahvatilo naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a obilnijih padavina bilo je na severu i na zapadu Srbije, pri čemu je palo od 20 do 40 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Ovim predelima hladni front doneo je i jače zahlađenje, pa je tokom večeri i noći kiša prešla u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku ostalo je i dalje suvo i veoma toplo.

Inače, kako temperatura vazduha i pored drastičnog zahlađenja neće ići u “minus”, sneg će biti veoma mokar, vlažan i težak i brzo će se topiti, ali se očekuje ponegde i značajnije formiranje zbog obilnijih padavina.

Ovog jutra i prepodneva na severu i na zapadu Srbije i u Beogradu je oblačno i hladno sa snegom, uz temperature od nula do dva stepena, dok je na jugu i jugoistoku Srbije suvo i veoma toplo sa sunčanim intervalima, a temperatura u Leskovcu je dostigla neverovatnih 21 stepen. Danas su Kopaonik sa četiri stepena i Sjenica sa 10 stepeni znatno topliji od Beograda i većeg dela Srbije.

Prethodnih dana maksimalne temperature u Srbiji bile su i za deset stepeni više od proseka za ovo doba godine, a prosek je od šest do 10 stepeni. Drugog dana vikenda temperature u Srbiji su zbog drastičnog zahlađenja toliko opale, da su čak ispod prosečnih vrednosti, dok su na jugu i jugoistoku one i dalje prave prolećne, a i zahlađenje u ovim predelima biće u blažem obliku.

U toku poslepodneva sneg će oslabiti na severu i na zapadu Srbije i tek ponegde će provejavati, a temperature neće mnogo odmaknuti od jutarnjih i biće uglavnom od jedan do tri stepena, u Beogradu do dva.

Nakon prolećnih temperatura, zahlađenje će do kraja dana stići i na jug i jugoistok Srbije, ali u blažem obliku, pa se očekuju temperature od deset do 14 stepeni.

U toku večeri sve više će jačati centar ciklona iz Đenovskog zaliva, a centar ciklona sa srednjeg Jadrana će slabiti i preći preko našeg područja, tako da će se do ponedeljka ujutro njegov centar naći malo istočnije od nas i nad Karpatima.

Usled ovakve sinoptičke situacije, veći deo Srbije biće u hladnom sektoru ciklona, uz severni vetar, a samo će krajnji jug, jugoistok i istok Srbije i dalje biti ispred hladnog fronta, uz jugpzaapdni vetar i toplije vreme.

U nedelju tokom večeri i u noći ka ponedeljku severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije i Beograd zahvatiće novi talas snežnih padavina, a ova zona će se tokom noći premeštatati preko centralne Srbije ka severoistočnoj. U ovim predelima očekuje se dodatnih 10 do 20 milimetara padavina po kvadratnom metru, lokalno i preko 30 mm, a u predelima sa snegom očekuje se od pet do 20 centimetara snega, lokalno i više.

Do ponedeljka ujutro postojići snežni pokrivač povećaće se u mnogim predelima, a na jugu, jugoistoku i istoku Srbije biće i dalje toplije sa kišom i pljuskovima.

U ponedeljak tokom dana sledi slabljenje padavina, ali će već tokom večeri i noći prvo jugozapadne, potom i centralne i severoistočne predele Srbije i Beograd zahvatiti novo jače prolazno naoblačenje sa susnežicom i snegom, dok se na jugu, jugoistoku i istoku Srbije očekuje kiša.

Jutarnja temperatura biće u ponedeljak od minus jedan na severu do sedam stepeni na jugoistoku Srbije, maksimalna dnevna od dva stepena na zapadu do 12 stepeni na krajnjem jugoistoku Srbije, u Beogradu od nula do dva stepena.

U utorak veći deo dana biće suvo. Tokom večeri na jugu, a tokom noći i u ostalim predelima očekuje se novo jače naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom.

U sredu malo toplije, uz kišu i susnežicu u nižim predelima i sneg na zapadu Srbije i na planinama.

U četvrtak i petak toplije, ali i dalje kišovito, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće od pet do 10 stepeni, u Beogradu od šest do osam stepeni.

Putevi u Srbiji su zbog padavina veoma mokri i klizavi, a ima i većeg zadržavanja vode. Kako se očekuju i snežne padavine, u nastavku vikenda na put ne treba kretati bez zimske opreme.

Zbog obilnih padavina, nivo reka na zapadu Srbije biće u značajnijem porastu, naročito u slivu Save, Drine, Kolubare i Zapadne Morave. Srećom, kako u prethodnom periodu nije bilo obilnijih padavina, nivo reka bio je u opadanju, tako da će moći da prihvate obilnije padavine u nastavku vikenda, a povećan oprez biće neophodan kod manjih bujičnih tokova, koji uvek mogu veoma brzo da nabujaju pri obilnim padavinama.

Dakle, za razliku od prave prolećne treće dekade februara, zahlađenje na samom kraju februara biće uvod u veoma promenljivu i hladniju prvu polovinu marta. Prema trenutnim prognozama prvih desetak dana marta biće nešto hladniji, uz česte padavine.

Iako je ovog vikenda došlo do zahlađenja, ovogdišnja zima već sada je zasigurno da će biti ako ne najtoplija, biti među najtoplijim ikada otkad se vrše merenja.

