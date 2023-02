ZIMA POKAZUJE ZUBE! Meteorolog predviđa do 15 centimetara NOVOG SNEŽNOOG prekrivača, četvrtak NAJHLADNIJI dan! Evo kakvo nas vreme očekuje u prvoj nedelji marta

U Srbiji danas prestanak snega, a u toku dana oblačno, hladno i uglavnom suvo, osim na jugu gde se veći deo dana očekuju mešovite padavine - kiša u nižim predelima, a sneg na planinama.

U Beogradu tokom dana oblačno, hladno i uglavnom suvo. Sneg se ponovo očekuje uveče i u toku noći, ali uz manju količinu padavina.

Najniža temperatura oko 0, a najviša oko 2 stepena. Vetar slab i umeren, severni.

Tokom noći nove padavine

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, jutarnji proračuni nagoveštavaju da se u toku posle podneva i noći ka utorku nad središnjim i istočnim delovima BiH, većim delom Crne Gore, zapadne, severne i središnje Srbije kao i planinskim delom zapadne Hrvatske ali i nizijskim delom Slavonije i Baranje mogu očekivati nove padavine, uglavnom u obliku snega, osim na jugu Crne Gore.

Planine bi mogle dobiti od 8 cm do 15 cm novog snega, a nizije znatno manje od 1cm do 5cm.

U ponedeljak pre podne će padavine nad severom regiona polako prestati, dok će nove početi nad većim delom Crne Gore, južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, a posle podne i uveče bi padavina lokalno moglo biti i nad delovima BiH ako i nad središnjom Srbijom.

Uglavnom će to biti susnežica i sneg, dok se na jugoistoku i jugu Srbije u predelima ispod 900 mnv očekuje uglavnom kiša. Konkretnije padavine nad južnim delovima Srbije i nad severom Crne Gore.

U predelima preko 800 mnv povećanje visine snežnog pokrivača za još oko 10-15cm i to posebno na severu Crne Gore, jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije. U nizijama postepeno otopanje snega. Vetar će biti severozapadni,a devnni maksimum od +1 na severozapadu do oko +8 na jugoistoku Srbije.

Do vikenda oblačno

Od utorka pa do narednog vikenda umereno do zanatno oblačno i malo toplije. Padavine se očekuju uglavnom u sredu i četvrtak. Sa manjim porastom temperature uslova za sneg će biti samo preko 800 mmv i to uglavnom nad Hrvatskom, BiH, severom Crne Gore i zapadom Srbije.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, na zapadu regiona severoistočni. U košavskom području sredinom nedelje umerena košava.

Najhladnije u četvrtak

Jutarnji minimumi od -2 do +4 stepena Celzijusa, a dnevni maksimum od +3 na zapadu i severu regiona do oko +10 na istoku i jugoistoku. Najhladnije će biti u četvrtak.

Oko narednog petka suvo i umereno toplo uz dnevne maksimume od +4 do +12 stepeni Celzijusa, dok se oko 06. marta računa na prolazno naoblačenje i manje zahlađenje uz jak severozapadni vetar te će se oko tog datuma maksimumi kretati od +4 do +8 stepeni Celzijusa.

Posle 07. marta postoji mogućnost otopljenja i za sada deluje da nakon tog datuma ulazimo u period tipično rano-prolećnog vremena uz česte kiše i temperature oko proseka, dok bi snega bilo samo na visokim planinama, najavio je Čubrilo.