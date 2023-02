VELIKE PROMENE NA NOVIM SEMAFORIMA U BEOGRADU: Vozači lude zbog jednog, žale se da im fali 'SVETLO'

Trajanje žutog svetla za brzine do 60 km sa čas je tri sekunde.

Veliki broj vozača primetio je da na raskrsnicama koje su pokrivene novom tehnologijom, semafori prebacuju sa zelenog na žuto svetlo bez prethodnog trepćućeg upozorenja na koje smo svi bili navikli. Takođe, dosta je žalbi i na trajanje žutog svetla čije je trajanje na semaforima regulisano Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji.

“Trajanje žutog svetla za brzine do 60 km/h je tri sekunde. Za brzine preko 60 km/h, žuto svetlo traje četiri sekunde. Žuto svetlo u zonama radova na putu traje četiri sekunde. Žuto svetlo istovremeno sa crvenim svetlom traje dve sekunde. U slučaju ako se na kraju zelenog svetlosnog pojma koristi trepćuće svetlo ono mora trajati četiri sekunde, tako da naizmenični intervali uključeno-isključeno traju po 0,5 sekundi”, stoji, između ostalog, u Pravilniku.

Ipak, najveću zabunu među vozačima pravi novi detektorski sistem koji podrazumeva senzore koji detektuju kada automobil stane na njih, odnosno tastere za pešake, koji do sada i nisu baš bili popularni, a koji je doveo i do promena po pitanju signalizacije.

Nova pravila na raskrsnicama

Kako objašnjavaju iz Sekretarijata za saobraćaj, svetlosna signalizacija u Beogradu projektuje se za funkcionisanje u jednom od sledećih načina rada: fiksni rad, detektorski rad i adaptibilni rad.

“U detektorskom radu se po pravilu zeleno vreme nekoj signalnoj grupi dodeljuje u skladu sa zahtevima u realnom vremenu. Кod fiksnog rada zeleni signal se dodeljuje u tačno definisanom periodu ciklusa, nezavisno od toga da li na prilazu postoje zahtevi za opsluživanjem ili ne. To je i suštinska razlika između fiksnih i detektorskih/adaptibilnih sistema”, objašnjavaju iz Sekretarijata za naš portal.

U prevodu, građani treba da znaju da se detektorski semafori prilagođavaju trenutnim potrebama na terenu, kao i da bi vozači trebalo da nauče nova pravila ponašanja na raskrsnicama na kojima su postavljeni u prethodnom periodu.

Kod sistema za adaptibilno upravljanje saobraćajem, odnosno novih semafora, preko detektora se prikupljaju podaci o tome šta se tačno dešava u realnom vremenu i dolazi do prilagođavanja trenutnih potreba. U slučaju da negde ima više vozila, zeleno svetlo za ta vozila će trajati duže, a pešački semafor će, recimo, ostati crven sve dok ne naiđe pešak i ne pritisne taster na stubu semafora. Tek nakon toga, u sledećem ciklusu će mu se uključiti zeleno.

“Najčešći model opsluživanja detektorskih signalnih grupa je sledeći: ukoliko za signalnu grupu postoji registrovana najava vozila signalnoj grupi se dodeljuje minimalno zeleno vreme (npr. u trajanju od 10 sekundi), a zatim se na osnovu registrovanih najava vozila na merodavnim detektorima donosi odluka o produženju zelenog signala. Produženje može trajati: do ispunjenja maksimalno zadate vrednosti za zeleni signal na konkretnoj signalnoj grupi; do dostizanja određene tačke u ciklusu ili do pojave prekoračenja u intervalu sleđenja između vozila na detektorima”, objašnjavaju za MONDO u Sekretarijatu za saobraćaj.

Kako dalje navode, zeleni signal se prekida zbog prekoračenja u intervalu sleđenja između vozila na detektorima u situaciji kada se na svim detektorima koji kontrolišu trajanje zelenog na konkretnoj signalnoj grupi pojavi slobodan interval, interval bez vozila duži od zadate vrednosti (najčešće tri do četiri sekunde).

Trepćuće zeleno zavisi od semafora

Kada je u pitanju trepćuće zeleno svetlo na koje su naši vozači navikli, u Sekretarijatu za saobraćaj objasnili su nam da je ono ostalo na raskrsnicama na kojima se primenjuje fiksni sistem rada, dok se kod novih sistema takvo svetlo ne uključuje.

“U Beogradu je veoma važno da se vreme na semaforima racionalno koristi, na raskrsnicama sa detektorskim radom ili u sistemu adaptibilnog upravljanja, koje se nalaze unutar gradskog područja gde je brzina ograničena na 50 km/sat, i usvojen je model funkcionisanja svetlosne saobraćajne signalizacije bez uključivanja trepćućeg zelenog intervala u prelaznim stanjima”, navode u Sekretarijatu.

S druge strane, kako dodaju, na raskrsnicama sa “fixed time” signalnim programima uključivanje/isključivanje trepćućeg zelenog zavisi od tehničkih mogućnosti semaforskog uređaja.

“Problem koji se vezuje za trepćuće zeleno u trajanju od četiri sekunde vezuje se za različito reagovanje vozača na pojavu zelenog trepćućeg signala. Neki vozači koriste ovaj interval za ubrzanje i prolazak preko zaustavne linije, dok neki vozači nakon aktiviranja ovog signala usporavaju kretanje vozila, sa namerom da se zaustave na zaustavnoj liniji. Još je drastičniji problem reagovanja vozača nakon drugog ili trećeg treptaja zelenog. Tako da se i taj momenat uzima u obzir pri projektovanju svetlosne signalizacije na nekoj saobraćajnici”, rekli su nadležni.

Autor: