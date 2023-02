NOVOVAROŠKA SELA ODSEČENA OD SVETA Sneg napravio kolaps, na desetine zavejanih domaćinstava, a neka od njih nemaju ni struju!

Najmanje nekoliko desetina domaćinstava po novovaroškim selima jutros je odsečeno od sveta usled snega koji je zameo prilaze ovim naseljima, a neka od njih nemaju ni struju.

Juče i noćas u brdskim predelima Nove Varoši palo je pola metra snega, s tim što su smetovi, na mestima gde vetar navejava, visoki i po dva metra.

Radosav Vasiljević, predsednik Opštine Nova Varoš, kaže da se podaci o broju odsečenih domaćinstava trenutno prikupljaju i da su ka nekima od njih mašine za čišćenje snega jutros krenule.

- Odsečeni su Ljepojevići, Trudovo, delovi Božetića, Gornji Drulovići i još neki od zaseoka u podzlatarskim i udaljenijim selima. Zbog vlažnog snega koji je kidao niskonaponsku mrežu struju jutros nemaju Bistrica, Radoinja, delovi Draglice, Rutoši, Negbina – izvestio je Vasiljević.

Ekipe EPS-a, kaže on, trenutno su na terenu, a da bi došle do mesta na kojima je došlo do havarije, uglavnom nepristupačnim, pomažu im novovaroški putari.