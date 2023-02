ON JE BENDŽO, IMA PREKO 200 KILOGRAMA I ODOMAĆIO SE! Todor sa Murtenice pripitomio krdo divljih svinja, iz tora ovog planinca stiže nesvakidašnja slika (FOTO)

U domaćinstvu Todora Jadžića sa Murtenice, odmaćili su se sasvim neobični ljubimci. Njegov tor pored obične domaće živine, bogatiji i za krdo divljih svinja.

Ove šumske zveri kojih se mnogi plaše njemu jedu iz ruke i veruju mu. Na njihovo poverenje uzvratio je brigom, nahranio ih je, napojio i obeležio kako ne bi završile kao trofej nekog lovca.

- Nabavio sam prvo jednu divlju krmaču koja se oprasila, zatim smo ih sve pustili u prirodu. Medjutim, morali smo da ih obeležimo zvonom kako ne bi u nekom lovu ili krivolovu nastradale. Kada vide veći broj ljudi one se uplaše, a kada sam sam one same prilaze da se maze, čak i divlji vepar koji ima preko 200 kilograma - kaže za RINU Todor.

Tor ovog planinca iz godine u godinu sve je veći. Tokom leta divlje svinje oni bezbrižno šetaju Murtenicom, dok su zimi na pansionu kod Jadžića.

- Trenutno ih ima ukupno trinaestoro, sedam ženki i ostalo su mužijaci. Vepra za oplodnju sam uzeo u razmeni, dao sam mog od 260 kila, za njega od 215 i nazvali smo ga Bendžo. Jako su inteligentne životinje i tačno znaju šta im ti misliš, čim povisiš ton, džaba hrana odoše one. Meni je trebalo vremena da ih sve pripitomim, ali sam uspeo - istakao je ovaj gorštak.

Ono što je jedini problem u ovakvoj neobičnoj zajednici jesu lovci, kojima su oni pored srne omiljena poslastica.

- Do pre 20 godina, bili smo u deficitu sa divljim veprovima, ali iz godine u godinu sve ih je više. Dosta ih je tešklo loviti, čim ima ljudi on se sklanja, zbog toga je i prava poslastica. Lukava je životinja i ne veruje nikome, zbog čega je nekada lakše uloviti i vuka njego njih - dodao je lovac Desimir Spasojević.