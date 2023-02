NIJE GOTOVO! Spremite se za NOVI talas obilnih SNEŽNIH padavina: Evo kakvo nas vreme očekuje početkom marta

Srbiju su tokom vikenda pogodile veoma obilne padavine. Na severu, na zapadu i jugozapadu padao je obilni sneg, na jugu i jugoistoku padavine su bile samo u obliku kiše.

Tokom prethodne noći veoma obilni sneg zavejao je zapadne i jugozapadne predele Srbije. Palo je više od 30 centimetara, a kako je sneg bio mokar i težak, lomio je grane i drveća, ali oštetio i električnu mrežu, zbog čega su mnoga područja ostala bez struje, a u prekidu je bio i železnički saobraćaj na pruzi Beograd – Bar, od Užica prema Prijepolju, jer je vlažan sneg pokidao električni kontakt. Na teritoriji opštine Prijepolje proglašeno je vanredno stanje, a veći deo opštine je u mraku, dok škole i vrtići ne rade.

Danas je došlo do prestanka padavina i stabilizacije vremena, ali ono će biti kratkog daha.

Na području Crne Gore tokom celog dana snažan oblačni sisetem donosi veoma obilne padavine. Padaju veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom, dok na severu i na planinama pada veoma obilni sneg. Ovaj oblačni sistem sa jugozapada premešta se prema Srbiji, odnosno ka severoistoku i već je zahvatio zapadne i jugozapadne predele Srbije i donosi sneg. U ostalim predelima i dalje je suvo, a tokom večeri sneg će zahvatiti i severne i zapadne predele Srbije i Beograd, dok će na jugu i istoku padati kiša.

Dakle, tokom večeri i noći preko Srbije će se od jugozapada prema severoistoku premeštati oblačni sistem sa snegom, dok će na jugu, jugoistoku i istoku padati kiša. Očekuje se novi talas obilnijih padavina, ali u nešto blažem obliku od onog tokom vikenda.

Na području Srbije do utorka ujutro očekuje se padne od 10 do 20 milimetara padavina po kvadratnom metru, a na zapadu i jugozapadu Srbije i preko novih 30.

U predelima sa snegom očekuje se od pet do 15 centimetara snega, a na zapadu i jugozapadu Srbije dodatnih 20-ak centimetara, što će u tim predelima samo pogoršati situaciju.

Sneg će kasnije tokom večeri, u noći ka utorku i u utorak ujutro padati i u Beogradu, uz formiranje snežnog pokrivača. Sneg će padati samo još u utorak rano ujutro, a potom će biti suvo.

Kako temperature neće biti dovoljno niske i u mnogim predelima neće biti u “minusu”, sneg će ponovo biti veoma mokrar i vlažan, pa bi pod njegovom težinom ponovo mogla nastati šteta.

Zbog novih količina snega, ponovo se preporučuje ogroman oprez u saobraćaju, zbog mogućih zastoja, a bez zimske opreme ne treba kretati na put.

Vetar će biti slab, pa neće biti mećava i nanosa

Temperatura tokom večeri u većem delu Srbije biće od nula do dva stepena, na jugu, jugoistoku i istoku oko pet stepeni, a na planinama će biti ispod nule.

Već u utorak ujutro očekuje se postepeni prestanak padavina, pa će tokom dana biti uglavnom suvo. Tokom večeri u južnim, a tokom noći i u sredu i u ostalim predelima Srbije očekuje se novo prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama i na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom. U predelima severnije od Save i Dunava, odnosno na području Vojvodine biće suvo.

Jutarnja tempetratura u utorak biće od minus dva na severu i na zapadu i nula stepeni u Beogradu do pet stepeni na jugu i istoku Srbije, a maksimalna dnevna od četiri stepeni na severu i na zapadu Srbije i u Beogradu do 16 stepeni na kranjem jugu i jugoistoku Srbije.

Maksimalna temperatura u sredu biće od sedam do 13 stepeni, u Beogradu do 8.

U četvrtak i u petak u većem delu Srbije očekuje se kiša, na planinama sneg. Makimalna temperatura u četvrtak biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10, a u petak i za vikend uglavnom od pet do 10 stepeni, u Beogradu do sedam.

Inače, tokom vikenda u većem delu Srbije biće suvo, samo još na jugu sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Dakle, novo formiranje i povećanje snežnog pokrivača očekuje se u većem delu Srbije (izuzev na jugu, jugoistoku i istoku) tokom večeri, noći i u utorak ujutro, a potom će on tokom dana početi da se topi, a od srede se očekuje naglo otapanje snežnog pokrivača u nižim predelima Srbije i on bi mogao samo još ostatai na zapadu Srbije, dok će ga na planinama biti u dovoljnim količinama.

Iako nas narednih dana očekuje veoma promenljivo vreme, ono neće biti veoma hladno, čak se od srede očekuje i porast temperatura, tako da će one početkom marta biti uglavnom oko prosečnih vrednosti.

Srbija će sve do petka biti pod uticajem ciklona sa zapadnog Mediterana, koji će prema nama sa juga i sa Mediterana slati veoma vlažnu vazdušnu masu i iz tog razloga će biti veoma promenljivo vreme. Tokom vikenda sledi jačanje anticiklona, porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, a sledeće sedmice i manji porast temperatura.

Ipak, za razliku od poslednje dekade februara koja je bila prava prolećna, ako izuzmemo sam kraj februara, prvih desetak dana marta proteći će u znaku prohladnog vremena, ali bez većih zahlađenja i otopljenja.

