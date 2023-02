VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU - Na pojedinim deonicama ima snega

Javno preduzeće Srbije Putevi Srbije savetuje vozačima da zbog vremenskih uslova bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje treba da voze oprezno i pažljivo.

Na pojedinim deonicama puteva I prioriteta održavanja ima snega, pa je potreban oprez u vožnji.

Deonice na kojima ima snega su: I B-21, Divljaka - Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm; II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm i na deonici I B-30, Ivanjica - Buk kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Valjeva.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kosova, Mačve.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Mačve, Novog Pazara, Požege.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-175 Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, preko Divčibara, II A-137 Šabac - Volujac - Zavlaka - Banja Badanja - Krupanj - Gračanica, preko Mačkovog Kamena, II A-139 Krst - Korenita - Krupanj, preko Stolica, II A-141 Debrc - Banjani - Ub - Novaci - Koceljeva - Šabačka Kamenica - Donje Crniljevo - Osečina - Gunjaci - Pecka - Ljubovija, preko Proslopa, II A-143 Pričević - Pecka, preko Ive, II A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdo, preko Debelog Brda, II B-335 Krupanj - Šljivova, preko Šljivove, II B-338 Valjevo - Lelić - Mravinjci, preko Mravinjaca

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik, II A-257 Šarena Bukva (Mačkov Kamen) - Stolice, preko Šarene Bukve, II B-338 Mravinjci - Povlenska Kosa, preko Mravinjaca, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo, II B-409 Kumanica - Gleđica, II A-210 Kopaonik - Rudnica, II A-211 Kopaonik - Jaram i II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.