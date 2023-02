Stevančević: Zemljotresi u Turskoj su rezultat više energija koje su došle sa Sunca

Tlo u Turskoj se ne smiruje, juče ujutru u zemljotresu magnitude 5,6 Rihtera jedna osoba je izgubila život dok je više stotina ljudi povređeno. Prema prvim informacijama uništene su 22 zgrade, a u popodnevnim satima potres od 3 stepena po rihterovoj skali zabeležen je u Crnom moru kod južne obale Krima. Treslo se i dan ranije čak i jače. Kao nauka objašnjava veliki broj zemljotresa u svetu.

Milan Stevančević, stručnjak iz oblasti elektromagnetnih polja, izjavio je za TV Pink da bi razumeli seizmičku aktivnost na Zemlji, mormao da se okrenemo Suncu.

On je naveo da se na Suncu vidi velika aktivnost koja se približava svom maksimumu i da se ona odražava na aktivnost na Zemlji.

- Sunce je juče uputilo jednu ogromnu energiju kosmičke vrednosti koja je udarila u Zemlju i zaljuljala je. Energija koja stiže sa Sunca je velika. Zemljotresi u Turskoj su rezultat više energija koje su došle sa Sunca, ne samo jedne - tvrdi Stevančević i dodaje da je zemljotres konverzija energije sa Sunca na Zemlji.

Kada dođe do zemljotresa, prvo što treba da uradimo je da pogledamo u luster ako se on lјulja znači nismo u epicentru, kada smo u epicentru zemljotresu onda luster drhti. Tada treba naći neki zaklon za glavu i telo, ne treba bežati preko stepenica jer se one prvo urušavaju, kaže Stevančević.

Goran Marjanović, fizičar, inženjer i istraživač izjavio je za Pink da je sprega Zemlje i Sunca i svih ostalih elemenata našeg kosmosa sve su to izuzetno snažni energetski tokovi koji imaju ogroman uticaj na život pa i na ponašanje naše planete.

On je rekao da mi nažalost zamišljamo našu planetu kao kompaktnu i čvrstu, ali to nije tako.

- Zemljina kora je jedna mala korica, u proseku je zemljina kora debljine 80 do 90 km, a prečnik Zemlje je oko 6 hiljada km, tako da taj odnos veličine planete u odnosu na zemljinu koru po kojoj mi hodamo je otprilike kao ljuska jajeta u odnosu na celo jaje. A sve to plovi na jednoj nestabilnoj strukturi, užarenoj magmi, opet središnji deo je čvrst, složena je i komplikovana ta struktura. I ta kora međusobno nije kompaktna i u celini nego postoje te takozvane tektonske ploče koje se međusobno malo ljuljuškaju i taru jedna o drugu, nekad pođu jedna ispod druge - kaže Marjanović.

Marjanović je dodao da će maksimalna aktivnost Sunca biti još tri četiri meseca i da će se to svakako odraziti na Zemlju.