TAKSISTA DIVLJAK HTEO BRUTALNO DA 'ODERE' STRANCA - Tražio VISOKU cifru od Aerodroma do centra, hteo i da ga BIJE, a kad se čovek požalio USLEDIO ŠOK!

Jedna od najgorih situacija koja strancu u Beogradu može da se desi, a i nama jer to bude gorak prvi utisak o našem gradu, jeste da naleti na divljeg taksistu na aerodromu. Upravo se to dogodilo jednom stranom turisti, kojeg je taksista prevarant hteo da ojadi za neverovatih 25.000 dinara za vožnju do centra grada, a onda kada se ovaj pobunio pokušao čak i da ga udari!

Svakave iznose smo imali, ali ovoliko, više od 200 evra, do sada se nije desilo! Stranc je svoje krajnje neprijatno iskustvo podelio na Reditu, tražeći od Beograđana savet kako ubuduće sa taksistima u našem gradu.

- Ja sam turista koji je prvi put došao u Srbiju da poseti prijatelja u drugom delu zemlje. Uzeo sam taksi sa beogradskog aerodroma da odem do železničke stanice i to od tipa koji me je pitao da li mi treba taksi. Kada sam ga pitao pre puta koliko bi to koštalo, on mi je odgovorio samo "taksimetar". Mislio sam, u redu, pošteno, on ima taksimetar pa će mi pošteno naplatiti. Sedamo u auto, vozimo se, na kraju vožnje on mi kaže da je cena 25.000 dinara", započinje objavu ovaj stranac koji nije naveo iz koje zemlje dolazi.

"Ovoliku pljačku nisam očekivao"

I sam je uvideo da je to mnogo, te, kako piše dalje, počinje da se raspravlja sa njim.

- Svađam se sa njim, on postaje izuzetno agresivan, viče na mene da mu dam novac, gestikulira kao da će da me udari, zaustavlja i pali auto više puta.... Da, nemam drugog rešenja, prtljag mi je pozadi u njegovom autu a poslednji voz u danu je za svega 10 minuta, tako da sam rešio da se cenkam. Spuštam cenu na 8.000 dinara i to je to, dajem novac i krećem da odlazim. Međutim, on na to pokušava još jednom da me udari. Nisam u poziciji da se borim sa njim. Izlazim. Pokušao sam da mu pročitam registarske tablice pa da odem, ali 8.000 dinara je svakako lakše od onih početnih 25.000! - piše on.

On dalje u objavi praktično sebe krivi za neporeznost, ali ipak nalgašava da "ovoliku pljačku nije očekivao".

Novi udarac

A onda je usledio nov udarac! Neverovatno, ali umesto razumevanja i pomoći kroz savete, pa možda čak i izvinjenja za ovu sramotu, jer sve se dešava u našem gradu, korisnici Redita u komentarima su napali upravo ovog stranca!

"Druže, bukvalno svaki savet, svaki post na blogu o putovanju u Beograd, sve što možete naći o dolasku od aerodroma do grada kaže da to nikada ne radite jer ćete biti prevareni, a šta ti radiš? Sada samo uživaj u ostatku putovanja, ne možeš ništa da uradiš, nemaš čak ni identifikacione podatke o autu, nemaš ništa, popij malo rakije da ublažiš bol", usledio je "savet".

"Pa da li si toliko neinformisan? Prvo kad dođeš u Beograd izbegavaš taksiste!", dodaju drugi.

Mnogi su složili da se divlji taksisti ne pojavljuju samo u Beogradu.

"Beograd je daleko od toga da je jedini grad u kome se dešava prevara sa 'erodromskim taksijima'. Čak i u Evropi. Ali da, valjda nam je zdrav razum da ne verujemo prvom sumnjivom momku po dolasku u novu zemlju..."

- Razumem da sam ispao glup što sam izabrao ovog tipa umesto da sam pozvao regularnu kompaniju ili što nisam pre svega pročitao njegove tablice ili tražio bilo koju drugu vrstu znakova upozorenja, ili da sam ga snimio ili pozvao policiju... Samo sam žurio na voz. Ali ipak, nisam očekivao ovakvu pljačku! Dva, tri puta više od standardne cene mi je naplatio i u najgorem slučaju doživeo sam da mi neko preti nasiljem - kaže ovaj muškarac i pita dalje, tražeći savet:

"Šta sada da radim? Čuo sam priče sa dobrim ishodom u kojima se vraćaju i suočavaju sa prevarantom. Da li je vredno sačiniti policijski izveštaj ako nemam dokaze protiv njega, samo opis i vreme šta se desilo, s obzirom da bi to moglo biti na snimku na aerodromu?".

"Nema ovoga samo u Beogradu"

"Ovo mi se desilo u Oslu. Oteo me taksi, nisam mogao da verujem da se ovo može desiti u Norveškoj, pokušao sam da se žalim, ali i tamo je divlji zapad kada su taksi u pitanju".

"Svuda ima divljih taksista, možda sam samo najviše prevara čuo za Beograd".

A bilo je i onih koji su pokušali da ga uteše...

"Prati blogove za sledeće putovanje", "Dobro je da si izašao iz taksija", "Ima ih svuda nije to samo u Beogradu, moraš da budeš oprezan".

