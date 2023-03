U petak bez vode delovi Vračara, Zvezdare i Zemuna

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Vračar, Zvezdara i Zemun u petak će pojedini potrošači na ovim opštinama ostati bez vode.

Na opštini Vračar od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Maksima Gorkog (od Gospodara Vučića do Hadži Melentijeve), Gospodara Vučića (od Maksima Gorkog do Vojvode Prijezde) i Južnom bulevaru (od Maksima Gorkog do Vladimira Karića).

Ba Zvezdari će, od 8 do 20 sati, bez vode ostati potrošači u Ulici Milošev kladenac (od broja 17 do auto-puta).

Na opštini Zemun od 8 i 30 do 18 sati, voda će biti isključena u Šumadijskoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a "Vodovod" apeluje na potrošače da pripreme zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na telefon 3606-606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na adresi www.bvk.rs.