Ovakav sneg se desi jednom u 10 godina: Zbog havarije još 1.000 ljudi bez struje u zlatiborskom kraju

Sneg je izazvao kvarove na 10 dalekovoda, za prenos prenos električne energije ovo najgori uslovi, jer u kratkom vremenu padne mokar sneg koji obara drveće, objasnio je Branko Đorđević iz Elektromreže Srbije.

Vlažan sneg oštetio je i pokidao elektromrežu, pa su mnoga domaćinstva ostala bez struje. Ekipe montera su na teren kako bi otkolnile kvarove na mreži. Izvršni direktor za prenos iz Elektromreže Srbije Branko Đorđević kaže da je ostalo još 1000 ljudi koji još uvek nemaju električnu energiju. Očekuje da će i onu ubrzo u narednih dan, dva dobiti struju.

U Zlatiborskom okrugu se otklanjaju posledice nevremena zbog snega koji je pao na većem delu teritorije. Najveći problem bili su putevi, koje je trebalo održavati prohodnim a sneg je danonoćno padao. Sve raspoložive ekipe Zimske službe su na terenu kako bi putevi prvog prioriteta bili očišćeni, mada i ovoga jutra ima odsečenih sela.

Branko Đorđević, izvršni direktor za prenos Elektromreže Srbije rekao je gostujući u Jutarnjem programu RTS da još 1000 potrošača nema električnu energiju, posle velike havarije koja se dogodila u nedelju.

Prema njegovim rečima, problem je trenutno na niskoj naponskoj mreži.

"U nedelju i ponedeljak imali smo problem i na dalekovodima, zato smo imali veći broj ljudi bez struje", istakao je Đorđević i dodao da očekuje da će do kraja dana i to biti regulisano.

Kaže da se ljudi često pitaju zašto se ovo desilo sa prekidom električne energije kada je bila blaga zima.

"Ovakav sneg koji je pao u nedelju i ponedeljak se desi jednom u deset godina, jer padne vlažan i mokar sneg u kratkom periodu i napravi problem", napomenuo je Đorđević.

Rekao je da su imali i kvarove na 10 dalekovoda, koji su sanirani.

Podvukao je da su za prenos električne energije ovo najgori uslovi, jer u kratkom vremenu padne mokar sneg koji obara drveće.

Kako je rekao, da bi se sanirali kvarovi, to podrazumeva herojski rad ljudi koji se penju na dalekovode, gaze sneg do pojasa.

"Kada ljudi imaju energiju ne razmišljaju o tome kako je. To su stubovi koji idu preko planina i vrleti, teško je doći do njih, ljudi u našoj ekipi su gazili sneg do pojasa, pešačili 20 kilometara da bi pronašli gde je kvar. I onda se penjali na bandare", rekao je Đorđević.

Poručio je građanima, da kada oni pozovu da prijave da je nestala struja, da su u tom trenutku ekipe već na terenu.

"Savremeni život ne može bez struje, ali samo zamislite da kada nestane struja u tom trenutku 150 ljudi gazi sneg do pojasa i probija se sa alatom do mesta gde treba da se popravi kvar", kaže Đorđević.