Cervikalni Sindrom: Bolovi u vratu, vratnim žilama i glavi - Mrkić za Pink otkriva kako se leči i da li kriopraktika može da pomogne

Bolovi i ukočenost u vratu su nešto na šta se ljudi sve više žale. Naučnici povezuju ovu pojavu sa masovnom upotrebom računara i predugim sedenjem.

Miloš Mrkić, fiziotereapeut i kiropraktičar Doma zdravlja West Medic iz Beograda rekao je za Pink da je karakteristika cervikalnog sindroma bol koji se manifestuje u vratu.

On je naveo da je to skup simptoma koji se manifestuju uglavnom bolnim osećajem u vratu, koji može da se širi prema potiljku, i da daje osećaj glavobolje, vrtoglavice, zujanje u ušima.

Kada pacijent bude u ovakvom stanju, Mrkić kaže da pre svega mora da se deluje na uzrok koji je doveo do problema, kliničkim pregledom, pregledom kod lekara-fizijatra, uz pomoć nekih dijagnostičkih procedura i parametara koji nam mogu otkriti uzroke koji su doveli do ovog stanja.

- Osobe koje dođu sa ovim simptomima vrlo često mogu da opišu da se radi o osećaju probadajućeg bola koji ide iz korena vrata prema ramenu. to su oni parališući bolovi koji nam ne dozvoljavaju pokrete, i obavljanje normalnih dnevnih aktivnosti kao što su oblačenje, pokrete pranja zuba, dohvatanja nekog predmeta sa police, to su jedne od karakteristika koje govore da je došlo do šroblema složenije prirode, gde niste u mogućnosti da obavljate radnje i to je znak da mora da se deluje - kaže Mrkić.

- Ako ćemo pričati o uzrocima to je svakako pozicija koju danas većina zauzima, gde smo blago neaktivni, pozicije u kojima se forsira sedenje ili neke dugotrajne radnje, sve to ne može da ne ostavi posledice - dodaje Mrkić.

Kiropraktika može da utiče da se oslobodimo tih problema.

- To je jedna bezbolna metoda, u situacijama kada vi dolazite u stanju koje se relativno skoro manifestovalo, gde imate sitna ukočenja. Vi ste u ležećoj poziciji, nema onih pokreta prilikom sedenja koji deluju onako zastrašujuće, nego naprotiv, u ležećoj poziciji, kontrola vaše glave je u našim rukama, to je jedan vrlo prijatan osećaj. Sam taj klik i krckanje kada čujete nekome deluju strašno, ali svaka osoba nakon toga kaže da joj je bilo prijatno, da oseća olakšanje i da joj se povećao obim pokreta.