Mirović: Gradski stadion u Zrenjaninu u funkciji do kraja godine

Pokrajinska vlada obezbedila je, preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, 250 miliona dinara za drugu fazu radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona u Zrenjaninu.

Tako će taj grad dobiti stadion po UEFA standardima, kapaciteta 8.000 mesta, što će omogućiti da se organizuju i međunarodna atletska takmičenja i fudbalski mečevi, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

„Nastavljamo sa izgradnjom, obnovom i rekonstrukcijom objekata sportske infrastrukture širom Vojvodine - u Inđiji, Mačvanskoj Mitrovici, Crepaji, a narednih dana počinju radovi na izgradnji sportske hale u Novom Kneževcu", izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska radova.

"U Zrenjaninu zajedno sa lokalnom samoupravom realizujemo ovu veliku investiciju, koja će, prema uveravanju predstavnika izvođača radova, biti završena do kraja godine. Imamo garancije i obećanja da ćemo do tada stadion pustiti u funkciju. Sredstva su obezbeđena, procedure su za prve dve faze završene, treća nas očekuje u narednih 30 dana i nema razloga da taj posao ne obavimo onako kako smo planirali. Verujem da ćemo moći da se ponosimo stadionom i, pre svega, sportistima koji će ovde trenirati u narednom periodu. Minulih decenija u Zrenjaninu su stasavali neki od najpoznatijih sportista u našoj zemlji, pa ćemo moći da kažemo da smo stvorili uslove za uspehe takvih asova i u budućnosti“, kazao je Mirović.

Zrenjanin je, prema njegovim rečima, grad koji se ubrzano razvija i njegovi privredni potencijali jačaju.

„Očekujem da će i kompanija ′Linglong′ svoje prve gume isporučiti iz proizvodnih traka u prvoj polovini godine. To će biti snažan podsticaj za razvoj Zrenjanina. Očekujemo i snažan podsticaj iz Vlade Srbije, o tome je govorio i predsednik Vučić, da će na kraju ove, a najkasnije na početku sledeće godine, početi izgradnja auto-puta od Beograda do Zrenjanina i od Zrenjanina do Novog Sada", rekao je Mirović.

"Sa tim privrednim, infrastrukturnim razvojnim projektima, sa projektima koji su vezani za sport, za kulturu, moći ćemo da kažemo da smo ispunili sve što smo obećali i da smo pomogli Zrenjaninu da se razvija mnogo brže nego ranije“, istakao je Mirović.

Prema njegovim rečima, Zrenjanin je privredni i društveni centar srednjeg Banata i važna privredna tačka budućeg razvoja čitave naše zemlje.

„Završetkom ovog stadiona dobićemo moderan i jedinstven sportski kompleks sa stadionom i dve hale, koji zadovoljava međunarodne standarde. Uz podršku Pokrajinske vlade, Grad Zrenjanin razvija se i u oblastima zdravstva, obrazovanja i kulture“, izjavio je gradonačelnik Simo Salapura.

Događaju su prisustvovali i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Miloš Maletić.