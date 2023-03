Retrospektiva suđenja Miroslavu Aleksiću: 5 ročišta iznosio odbranu, a evo šta je govorio o svojim polaznicama

Od 2. februara 2022. godine zakazano je 11 ročišta, a održano sedam, od kojih je tokom pet Aleksić neometano iznosio svoju odbranu, a na poslednja dva ročišta ispitivana je oštećena N. V.

Suđenje Miroslavu Aleksiću počelo je 2. februara 2022. godine, kada je na prvom ročištu počeo sa iznošenjem svoje odbrane. Od tada je prošlo više od godinu dana, a jedva da se otišlo korak dalje od njegovog iznošenja odbrane.

Od 2. februara 2022. godine zakazano je 11 ročišta, a održano sedam, od kojih je tokom pet Aleksić neometano iznosio svoju odbranu, a na poslednja dva ročišta ispitivana je oštećena N. V.

2. februar - Aleksić počinje sa iznošenjem odbrane

- Na pripremnom ročištu sam osporio sve tačke optužnice. Polazim od toga da sam ja ovde bez pretvaranja, bez kompromisa, istinit. Ne pristajem da budem neko drugi. Propustio sam nekoliko prilika da umrem, od kojih je poslednji put bio tokom osam meseci koje sam proveo u pritvoru. Imao sam dve otvorene operacije na srcu, tri infarkta, saobraćajne nesreće, a poslednje sam propustio tokom 8 meseci u pritvoru. Poslednjih nedelja je bilo kritično. Propustio sam i ovu šansu da umrem i na to se ne gleda blagonaklono. Mislim da mi ovog puta nije oprošteno. Priveden sam na saslušanje koje se nije dogodilo. Određeno mi je zadržavanje od 48 sati, a da mi niko ništa nije objasnio. Shvatio sam da mi je uskraćeno pravo na odbranu - rekao je Aleksić na samom početku suđenja.

On je istkao i da o "optužnici može da govori na samo jedan način" i nazvao ju je greškom.

- Ona je satkana od toliko neistina, osnovano je vraćena nekoliko puta i dalje mi nije jasno kako ona postoji. Pristrasna je i netačna i bezrezervno je oslonjena na iskaze navodno oštećenih - dodao je tada.

Istakao je da su oštećene govorile da im je on kao drugi otac, ali da tokom istrage niko nije pitao šta to tačno znači.

- Znam ja ko su te devojke, ja sam ih birao, dokazaću šta su radili. Svaka od ovih devojaka je imala problem sa ocem, one su to nagoveštavale. Ovde je samo jedna devojka iz porodice u kojoj postoji stabilan odnos. Kod Milene i Ive toga nema, one su imale traume. Nadam se da ću o očevima moći da pričam kad te devojke budu ispred mene. Oštećene su bolje glumice u životu, nego u profesiji - rekao je Aleksić.

Vlasnik škole glume rekao je da i da delo za koje je optužen ne postoji i da mu se sudi kao ličnosti. Aleksić je dodao da optužnica svako delo opisuje na isti način, na istom mestu. Rekao je da je svima zajednički izbor glume, ali da su one sve različite. Takođe je dodao da je u pitanju sindrom lažnog prijavljivanja i pravljenja događaja.

- Svaka devojka ima isti početak iskaza. Sve su o tome ćutale do prijavljivanja slučaja i isti su razlozi zašto su prijavile. Milena, tvoja sestra je ostala još četiri godine u mojoj školi. Što se nisi borila za svoja i za prava svoje sestre? - upitao je tada Aleksić.

Istakao je da "Milena jeste razvila traume u tom periodu, ali ne iz razloga koji se navode u optužnici".

- Ono što je svim devojkama zajedničko je pretvaranje. Nema slučaja i nema dokaza. Iva Ilinčić i Milena Radulović su svojim iskazima prepisale istu rečenicu iz knjige iste autorke. Njihovi iskazi su izmišljeni, u njima sam nalazio delove iz knjiga. Petnaest dana posle prijave, moj studio je zatvoren i narednih dana je tužilaštvo moglo da proveri kako izgleda prostor, ali to nije učinilo. Prostor je tako organizovan da su svuda prozori koji gledaju u zgrade, a zavese nismo imali. Posebna prostorija koju navode je mali prostor u kom se kuva kafa. Milena je tvrdila da ona nema prozor, a ima ga - tvrdio je.

1. mart 2022. - Govorio o dve oštećene

Na drugom ročištu Aleksić je rekao da je kancelarija njegovog advokata Zorana Jakovljevića skupila video izjave poznatih glumaca u kojima oni govore o dramskom studiju u periodu od podizanja optužnice do sada. Upitao je da li je moguće da se ti snimci emituju kako bi se videlo kako ti ljudi doživljavaju stvar srca. Sudija je na to odgovorio da su dokazi usvojeni i da ni tužilac ni oštećene ne spore da je bilo i lepih stvari, i dodao da će tokom narednih ročišta biti prikazani dokazi i da o tome treba da govore svedoci.

- U optužnici se navodi rečenica da je "bilo i lepih stvari", ali to meni deluje cinično i da namera nije dobra. Svih sedam devojaka govorile su da su u školi učile šta je moral i poštenje, da su volele da idu u školu, kao i da su tu učile o stvarima o kojima nisu pričale sa drugarima i zbog osećaja pripadnosti - rekao je Aleksić i dodao da su oštećene u optužnici navele da je okidač da se okupe bio poziv Milene Radulović.

Aleksić je dodao da je stvar srca označena kao društvena opasnost.

Na tom ročištu Aleksić je govorio i o pravilima škole glume.

- Prvo od pravila bio je citat iz Jevanđelja, koji je značio da u startu treba da shvate da nemaju poziciju kao kod kuće i da sve ne počinje i ne završava se sa njima. Drugo pravilo bilo je "ne ljutim se što me lažete, nego što mislite da vam verujem" - rekao je Aleksić.

Jedno od njih je da u grupi nema zaljubljivanja jer to kvari drugarstvo. Četvrto da se u grupi navija za OFK Beograd. I peto da u grupi vlada samoupravljanje, što je, kako je rekao, odbrana svih prethodnih pravila kako ih ne bi narušila neka druga pravila.

Aleksić je istakao da su postojala pravila oblačenja i ponašanja i da je bitno da su ona važila i van studija.

- Devojčice su morale da budu ženstveno obučene, dečaci da nose cipele, a ne patike, zbog poštovanja jer imaš sestru i majku, obavezu da posle časa drugaricu otpratiš kući i to treba da uradiš u košulji. Govorio sam im da je moderno samo ono što ti lepo stoji i da ne mogu da prate trendove - dodao je.