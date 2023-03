GDE JE LUKA BOJOVIĆ? Majka kaže: I da znam gde je, ne bih rekla

Anđelka Bojović, majka Luke Bojovića, koji je, posle izdržanih više od deset godina u španskom zatvoru, krajem novembra prošle godine deportovan u Srbiju, govorila je za Večernje novosti.

Luki se, po dolasku u zemlju, izgubio svaki trag. Međutim, nedavno je, navodno, viđen na aerodromu.

- Sa sinom sam se, naravno, videla kratko, kad je došao u Srbiju - kaže majka Anđelka. - Ali ni tada, kao ni sada, ne znam njegovo dalje kretanje, niti gde je boravio. Kao majka, izbegavala sam da ga o tome, makar i u telefonskom razgovoru pitam, odnosno da ga na bilo koji način dovedem u opasnost ili ugrozim. A znamo da mu je bezbednost ugrožena...

Majka tvrdi da je iz medija saznala da je njen sin, navodno, nedavno otišao iz Srbije.

- Luka i ja se nismo često viđali. Najvažnije mi je da je on siguran i dobro. To da li je otputovao i gde, sve i da znam, nikad i nikome ne bih rekla. Uostalom, on je odrastao čovek, slobodan je građanin ove zemlje, niko ga krivično ne goni i stoga može da putuje gde zaželi i gde će mu biti dobro. To je, za mene kao majku, najvažnija stvar. Jer, kad izgubite jedno dete, uvek ste u strahu da se tako nešto ne ponovi. Još uvek ni ćerka Marija, ni ja ne možemo da se oporavimo od Nikoline smrti. Zato, neka Luka bude samo zdravo i dobro, ma gde bio!