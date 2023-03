ANGAŽUJU LAŽNE 'SELJANKE' Trgovci našli novi način da varaju mušterije - imaju kompletno razrađen scenario

Sitne prevare na pijacama u našoj zemlji već su dobro poznate mnogim građanima koji tamo pazare. Najnovija, koji su kupci učili u prigradskim naseljima u glavnom gradu je da su se pojavili trgovci koji nakupcima izdaju tezgu s babom iz komšiluka.

Baka po ovom scenariju ima veoma zahtevnu ulogu i niz scena koje treba da odglumi. Naime, njen zadatak je da ubedi potrošače da je sa sela i da su proizvodi koje prodaje direktno iz njene njive, domaći i neprskani.

Kako zapravo sve izgleda objasnila je jedna mušterija koja često pazari na pijaci u blizini Novog Beograda. Prema njenim rečima, pri kupovini je vrlo izbirljiva, i jako joj je važno da voće i povrće koje kupuje nije prskano. na istom mestu kupuje i druge proizvode, piletinu, jaja...

Kako kaže prevaru je otkrila tako što je na pomenutoj pijaci videla komšinicu iz svog ulaza kako na tezgi prodaje kupus, za koji tvrdi da je uzgajan u njenoj njivi u Futogu. Kako ju je ovo zapanjilo, sačekala je trenutak da ostane nasamo sa prodavačicom te je u pitala od kada je to tako?! Tom prilikom je saznala da je njena komšinica, stara 69 godina, angažovana i da joj je glavni zadatak da ubedim kupce da je sve što prodaje njeno, iz njene njive.

- Moje je da dođem nenašminkana i s maramom, kad god me neko pita odakle sam da kažem da sam iz Futoga. To mi i nije teško, jer sam rođena u Novom Sadu. Treba ljudima da sugerišem da je kupus sa moje njive i da je najbolji - prepričala je razgovor s komšinicom sagovornica.

- Moj muž je posle saznao da već duže vreme može da se zakupi lažna seljanka. Samo tezga je 4.800 dinara kad se iznajmljuje od pijačne uprave, a s babom je, kako su mu rekli, po dogovoru. Zavisi da li će biti svakog dana ili samo vikendom. Posao cveta i svima je dobro, a to što je kupus kupljen na kvantašu ili u obližnjem marketu, koga briga - zaključila je ona.

Domaća jaja, al’ zamalo!

Pre nekoliko dana N.M. je pazarila na pijaci na Banovom brdu.

- Kupila sam crni luk, krompir i zelen kod istog čoveka, pa sam ga pitala da ne zna nekog ko ima domaća jaja. Odmah mi je rekao da ima on, samo ne tog momenta, ali skupiće mi do iduće subote. Dodao je da će biti skuplja nego inače, jer su to, ipak, zdrava domaća jaja. Prihvatila sam ponudu i krenula kući srećna što će moje dete jesti kvalitetnu hranu, kad mi je tip sa tezge preko puta dobacio da nama Beograđanima redovno uvaljuju rog za sveću. Pitala sam ga na šta misli, objasnio mi je da onaj što mi je velikodušno obećao domaća jaja živi na Banovom brdu i ne samo da nema tu kokoške, nego nikad selo video nije. Jaja, naravno, kupuje u prodavnici, malo ih isprlja da bi ličila na domaća i zarađuje na naivnim mušterijama poput mene - ispričala je N.M.

