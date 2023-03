Plinske boce mogu da budu tempirana bomba: Građani ih nepravilno pune i kupuju na internetu

U hitnim slučajevima - ukoliko se po mirisu oseti da gas negde curi, potrebno je odmah zavrnuti ventil, otvoriti prozore i ne paliti svetlo ni električne uređaje. Provera se može uraditi i sapunicom, pa ukoliko bude mehurića, to znači da ventil negde propušta.

Plinske boce koriste se u domaćinstvu, privredi, a mnogi se i greju na njih. Ali zbog neispravnosti ili nestručnog korišćenja, česte su nesreće. Savet je da se plinske boce kupuju na ovlašćenim prodajinim mestima i uzima račun koji je garancija da je propisno punjena.

Plinska boca na kojoj piše 2008. i nema ni jednog drugog obeležja ne sme da se koristi. Ispravna boca, mora imati plastičnu kapicu na ventilu, upustvo punionice, utisnut žig sa serijskim brojem, godinom proizvodnje i godinama kada su rađene kontrole. A atesti se rade na deset godina.

- Nakon 10 godina, punionica ne sme da puni kada primeti da je istekao rok ili da je blizu isteka roka. Ona bocu šalje u ovlašćenu laboratoriju i preko ovlašćenih tela tada se skida ventil, menja se ventil, prazne ostaci gasa u boci, proverava se ispravnost, pritisak, stavlja se novi ventil, novi žig i pečat i oznaka godine kada je izvršena. Na ventilu mora da bude plastična kapa koja se kidanjem skida, što je već dokaz da je ona u legalnoj punionici napunjena i da je ona periodično kontrolisana - kaže za Javni servis Srbije Vlada Bogićević iz Odseka za trasport opasne robe u Ministrstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prilikom svake zamene boce treba menjati gumicu na ventilu koja košta oko tri dinara. A posebno obratiti pažnju na ispravnost creva koje spaja bocu sa uređajem. Statistika pokazuje da je neodgovarjuće crevo uzrok polovine eksplozija na bocama.

- Kada se jednom stegne, gumica se ošteti i moguće je curenje na njoj. Creva, preporuka je, ona se menjaju na svake tri godine, košta 300 do 400 dinara to nije neki izdatak, a obezbeđuje apsolutnu sigurnost - ukazuje Goran Đirđević, iz kompanije "Butangas" Beograd.

Strogo je zabranjeno punjenje boca na automatima na pumpama, a to se noću na divlje vrlo često radi.

- Nikako boce ne puniti na pumpama, zato što boca može da se prepuni, da poveća pritisak i opasnost od curenja je mnogostruko veća. Znači obavezno je kupiti iz kaveza ukoliko je kavez na pumpi iz njega i na računu koji je obavezan ne sme da piše autogas, mora da piše propan-butan smesa, to je druga vrsta drugi standard i ne sme da se prodaje na taj način - dodaje Đirđević.

Cveta i internet prodaja plinskih boca sa dostavom na kućne adrese. Tu treba biti posebno obazriv i obavezno tražiti račun koji je dokaz da je boca punjena u registrovanim punionicama.

- Preporučujem građanima da kupuju na bezbednim mestima, na mestima koja su ovlašćena za prodaju, da ne naručuju preko nekog kombi prevoza, to pogotovu stariji građani. Vozači koji prevoze boce moraju da imaju sertifikate za prevoz opasnog materijala pod pritiskom. Boce moraju biti tako obezbeđene da ne može da dođe do prevrtanja, padanja, može najviše u dva reda da se slože. To je regulisano propisima o transportu opasnih materija - navodi Bogićević.

U hitnim slučajevima - ukoliko se po mirisu oseti da gas negde curi, potrebno je odmah zavrnuti ventil, otvoriti prozore i ne paliti svetlo ni električne uređaje. Provera se može uraditi i sapunicom, pa ukoliko bude mehurića, to znači da ventil negde propušta.