Patrijarh Porfirije: Crkva je uvek uz srpski narod na KiM

Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) uvek bila uz srpski narod na Kosovu i Metohiji, da nikada nije odstupala od KiM i da ga nikada nije napuštala, pa neće ni sada.

Posle molebana koji je služio u Hramu Svetog Save za Srbe i njihove svetinje na Kosovu i Metohiji, koji je služen i u još četiri hrama SPC u Beogradu, Porfirije je poručio da SPC nikada neće odustati od onoga što su branili naši sveti preci i da će uvek biti molitvom uz one koji su ostali na svojim ognjištima.

“Sazvali smo ovo smireno zato što smo narod Božji i znamo šta za nas znači Kosovo i Metohija, jer je crkva na KiM uvek bila crkva i nikada nije odstupala od KiM i nikada ga nije napustila. Nikada nije ostavljala narod svetinje, gradove i sela. Nikada, pa ni sada. Crkva je na KiM i sada i biće, pošto znamo da to Gospod hoće”, poručio je Porfirije.

Kako je rekao, ne iz praznih kabineta, ne zvonom nego delom, crkva je kroz vekove čuvala kosovski duh i nosila ga gde god da je narod i širila ga.

“Naša crkva, zajedno sa narodom, odlično zna važnost Kosova i Metohija, svakog pedlja njene teritorije. Stoga nema potrebe, niko ne treba da uči Crkvu šta je Kosovo i kako treba da postupa u vezi sa Kosovom i oko Kosova”, istakao je Porfirije.

Dodao je da se mnogi sada pitaju zašto se ne oglašava Crkva i šta misli.

“Pored dobronamernih, koji biće Crkve ne razumeju ili bi hteli da je kroje po svojoj slici i prilici, najinteresantiji su nam oni koji takva pitanja postavljaju, a od Crkve im se kosa na glavi podiže. Kada se oni pitaju zašto Crkva ćuti, dužnost nam je da im poručimo da se mole Bogu da prosvetli njihov um”, rekao je patrijarh.

Takvi bi, kaže, da i u ovim teškim vremenima, još više seju smutnju i haos.

“Hteli bi da jedne drugom prozivamo, da niko ne pokaže ni dozu smirenja, makar u dane četrdesetice, pa bi da Crkvu upregnu da bude u njihovom programu izvođač radova u nedobronamernom i licemernom radu. Mi dobro znamo da je njima do Kosova stalo koliko i do vanjskog snega. Crkva se uvek neumorno oglašavala o KiM i svedočila istinu o KiM. I to što je radila u prošlosti, činiće i u budućnosti”, poručio je patrijarh.

Naglasio je da se neki pitaju zašto Crkva u dane posta i teške vremena poziva na molitvu, u stilu “nema šta pametnije da radi, crkva se moli” a takvima patrijarh poručuje da je najjače oružje koje ima hrišćanin molitva.

“Zato ćemo svakodnevno u ovom i ostalim hramovima moliti se za KiM. Nemamo ništa protiv da svako izrazi brigu o svetoj srpskoj zemlji KiM na svoj način i da ga organizuje izvan hrama. Ali Crkva ne može pristati da se bez nje izvan hrama neko oblači u njeno ime i koristi njeno ime bez obzira o kojoj vrsti organizacije se radi. Bez obzira što može imati istinske i časne namere”, naglašava Porfirije.

Ističe da Crkva zna ko je i šta je, a da iza raznih organizacija ne znaju ko stoji, a često to ni oni sami ne znaju.

Mi moramo voditi računa, kao crkva, ističe, zbog odgovornosti, da budemo oprezni i da ne dozvolimo sebi da na bilo koji način budemo upotrebljeni, čak i kada neko ima najjbolje namere.

“Crkva nikada nije bila, niti će biti, niti može biti faktor sukoba, već mesto za razumevanje i tešenje. Ona je tu da teši da bude kompas i orijentir, a nikako da doprinosi razdorima”, poručio je Porfirije.

Zaključio je da smo potrebni jedni drugima i da zato Crkva nikada nećemo dozvoliti da ustanemo jedni protiv drugih.