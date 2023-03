Majstor otkriva koje su najčešće greške u kuhinji: Ovi saveti mogu da vam sačuvaju i do 200 evra u džepu

Popravka mašine koja ispušta vodu mogla bi da vas košta i 8.000 dinara, dok samo dolazak majstora i utvrđivanje kvara staje oko 2.000 dinara.

Da su kućne popravke ozbiljan izdatak, te da su majstori na ceni i u drugim zemljama, govori i slučaj austrijskog para koji je otpušavanje wc šolje platio neverovatnih 3.400 evra.

Zaista, kućni kvarovi vas na godišnjem nivou mogu koštati i nekoliko hiljada dinara, ali ako obratite pažnju na ova dva saveta, sledeći put možda nećete morati da zovete majstora za problem sa odvodom u kuhinji.

Naime, kako objašnjava vodoinstalater Džordan Harison iz Velike Britanije, postoje dva česte greške koje dovode do zapušenja sudopere.

Otpušavanje odvoda u Velikoj Britaniji košta od 180 funti (oko 200 evra), u zavisnosti od zatečenog stanja piše The Sun.

- I to ako je blokadu lako otkloniti. Ako ju je teže pronaći, to bi moglo dovesti do toga da morate da razbijate pločice na zidu ili podu što će vas koštati mnogo skuplje - dodaje vodoinstalater.

Najčešći uzrok začepljenja kuhinjskih odvoda su ulje i masti za kuvanje, jer postoji mogućnost da se stvrdnu i zalepe za strane cevi.

Takođe, trebalo bi da izbegavate i prosipanje taloga kafe, te pirinča i čia semenki u odvod.

- Pirinač, kada je mokar, će nabubriti i zgrudvati se, uzrokujući začepljenje - pojašnjava Džordan.

Takođe, savetuje da otpatke hrane bacite u kantu pre nego što krenete da perete sudove.