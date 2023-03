'MLADIĆ BIO ZAROBLJEN U UVALI, MOGLI SU MOTKAMA DA GA UBIJU!' Komandant Jolović otkrio kako je spasio generala na Igmanu

Milan Jolović "Legenda" bio je komandant specijalne jedinice "Vukovi sa Drine" u sastavu Vojske Republike Srpske, kasnije i komandant „72. specijalne brigade” Vojske Jugoslavije. Nosilac je brojnih vojnih i ratnih priznanja VRS i VJ.

U jednoj akciji izvedenoj 14. jula 1993. godine, na Igmanu, Jolović je sa svojom jedinicom spasio život komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, uspevši da ga izvuče iz neprijateljskog okruženja tokom operacije Lukavac. Za ovaj podvig, general Mladić ga je unapredio na licu mesta u viši čin kapetana.

Jolović je u svom gostovanju u emisiji Crna hronika ispričao kako se ta čuvena operacija Lukavac odigrala.

- To je bila najbolje planirana i izvedena akcija vojske Republike Srpske i tada je trebao da bude završen rat. Krenuli smo sa Jahorine početkom jula 1993. godine, a već smo 13. jula bili na Igmanu. Mi smo za 8 dana pod borbom oslobodili 60 kilometara teritorije. Sarajevo je bilo okruženo i pred kolapsom. Međutim, tada je bio hitno naređen sastanak u Ženevi i naređeno je našim snagama da stanemo - rekao je Jolović.

- General Ratko Mladić je bio u duhu pravih vojskovođa koji su sa prve linije voda komandovali juriš 13. jula. U jednom tom komandovanju koje se dešavalo na Igmanu. Njegova jedinica je trpela jaku vatru sa boka, morala je da stane i da se zaustavi. Pošto je tamo uvala i brdsko-planinski predeo, ako uđete u jednu uvalu možete da se izgubite - rekao je Jolović i dodao:

- Došlo je do toga da je Mladić sa 12 svojih vojnika ostao izolovan u polu okruženju. Sreća je bila što muslimanske snage nisu znale da se radi o njemu, pa su napadale desno krilo i ugrožavale jedinicu koja je izgubila spoj sa Ratkom Mladićem. Da su znali da je on tamo, oni su bez naoružanja sa motkama mogli da dođu do njega. Od jedne brilijantne pobede mogli smo da dođemo u šah-mat poziciju. Ne daj Bože da su nam zarobili generala i da nam kompletna akcija probadne.

Potom je ispričao kako su spasili generala Ratka Mladića.

- Dali su nam uzbunu na frontu i ja sam sa svog pravca bio izvučen. Sećam se da smo se nas 20 do 25 popeli na tenk i iskrcali sm ose kod jedne škole sa tenka. Tu smo krenuli u nepoznato. Moj komandir i ja smo bili čelni izviđači, a ostatak jedinice smo rasporedili u borbeni raspored. Krenuli smo u nepoznato. Hvala Bogu, pošto je general napravio širi prsten obezbeđenja u kojem je bio Puhalo Branislav. S obzirom da smo mi bilo zajedno u jedinici u Beogradu kada sam ga video on nas je odveo do generala. General me je pitao tada šta si po činu. Ja sam rekao poručnik, a on mi je rekao više nisi poručnik sada si kapetan. Zauzmi položaj, obezbedi izvlačenje. Ja kao klinac nisqam bio ni svestan situacije u kojoj se nalazimo. Nakon povratka u moju bazu nakon mesec dana dolazi pismena naredba gde mene general Mladić unapređuje u čin kapetana - rekao je Jolović.