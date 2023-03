ALCAHAJMER I KOD MLADIH: Istraživanje američkioh naučnika dovelo do novih otkrića

Studija na životinjama otkrila je da, ako laboratorijske pacovi budu na fruktozi dovoljno dugo, oni dobijaju tau i amiloidne beta proteine u mozgu, iste one koji se vide kod Alchajmerove bolesti.

Zbog toga je grupa naučnika zatražila je da se i fruktoza označi kao pokretač ovog obolenja, jer se pokazalo da učinci fruktoze i njeni nusprodukta, uzrokuju nakupljanje proteina povezanih s Alchajimerovom bolešću. Iako je često smatramo bolešću starijih, nedavno je ova dijagnoza potrđena kod 19-godišnjaka u Kini, koji je najmlađa osoba s ovom demencijom na svetu.

Fruktoza je vrsta šećera koja se prirodno nalazi u mnogim namirnicama, ali je naše telo može proizvesti i samo, mehanizmima koje stimulira konzumacija hrane s visokim udelom soli. To je pomagalo našim precima u potrazi za hranom. Šećer, naime, inhibira određene delove metabolizma mozga, a to "isključivanje" određenih moždanih aktivnosti pomaže da se bolje koncentrišemo na preživljavanje.

U najnovijoj studiji istraživači tvrde da je ovaj "prekidač za preživljavanje" sada trajno uključen i tera nas da jedemo više masne, slatke i slane hrane nego što nam je potrebno kako bismo stvorili više fruktoze. A to bi pak moglo dovesti do upale u mozgu i na kraju do stanja koja uzrokuju Alzheimerovu bolest.



