VEŠTAČKA INTELIGENCIJA UGLEDALA SVETLOST DANA: Održana promocija naučno-fanstastičnog romana Vladimira Đukanovića

U prepunoj kafeteriji Bukmarker, filozof i ekonomista Vladimir Đukanović predstavio je svoj prvi SF roman „Blistanje“. Promociji je prisustvovalo nešto više od 200 ljudi.

„Godine mog istraživanja filozofskih i društvenih tema vezanih za razvoj veštačke inteligencije kulminiralo je u ovom romanu. Dramatizacija trenutnog razvoja ove tehnologije bitna je jer se sve odigrava brzinom koju prosečan građanin ne može da isprati. I zato se nameće kao jedno od ključnih pitanja– da li je veštačka inteligencija tu da od naših života napravi raj ili pakao“, rekao je Vladimir Đukanović, autor SF romana „Blistanje“. On je još i dodao da je 2015. godine shvatio da je vreme da se napiše kratka istorija filozofije veštačke inteligencije, ali da bi temu što više približio i „običnim“ čitaocima opredeljuje se za pisanje romana.

Tema naučno-fantastičnog romana "Blistanje“ jeste realna opasnost koju sa sobom nosi nepredvidivi razvoj veštačke inteligencije. Reč je i o sukobu tvorca i tvorevine, o evoluciji tvorevine u biće, o napretku tih bića do zajednice i o tome kakvu nam je sudbinu ta zajednica namenila. Urednik romana je pisac Marko Vidojković.

„Prvo čitanje ovog romana me podsetilo na filozofske debate na Agori, i to me najviše privuklo. Nikada sebi ne bih dozvolio da radim na knjizi za koju ne smatram da ima veliki potencijal, a roman „Blistanje“ je i dokaz da sam bio u pravu. Kad sam počeo da je uređujem mislio sam da gleda u budućnost, ali sada se malo plašim da je ta budućnost već uveliko stigla“, smatra Marko Vidojković, pisac i urednik SF romana „Blistanje“

Roman je objavila izdavačka kuća Publik Praktikum u okviru imprinta „Stela“.

Autor: