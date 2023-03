U SRBIJU JE U JANUARU DOŠLO JOŠ 14.000 RUSA: Novi 'talas' diže cene nekretnina i zakupa?

Prema podacima o turistima, u januaru ove godine u Srbiju je ušlo preko 14.000 Rusa, pa bi se moglo zaključiti da je novi talas izbeglica u toku. Ako se pomenuti broj znatno izdvaja u odnosu na broj turista iz drugih zemalja, struka u odgovoru je jasna: "Ovo je spajanje porodica".

Za godinu dana u Srbiju je došlo oko 200.000 ruskih državljana. Iako se procenjuje da nisu svi ovde i ostali, njihov dolazak doneo je značajne promene u našoj zemlji. Posebno se to primetilo kod najma nekretnina, gde su zbog naglog skoka cena, mnogi stanovi za izdavanje postali nedostupni našim građanima. Imajući u vidu da cenu diktira tražnja, nije neočekivano da bi novi dolasci pomerili i aktuelnu granicu.

Milić Đoković, stručnjak za nekretnine objašnjava da se situacija sa dolaskom izbeglica iz ratnih područja po prilično iskristalizovala i da se neće ponoviti prošlogodišnji scenario.

- Onaj ko je došao, došao je u onom prvom talasu, i nema više novih dolazaka. Iako se i dalje beleži veliki broj dolazaka, ovo sada je samo spajanje porodica. Dakle dolaze članovi koji su ostali u Rusiji, supružnik, deca i rođaci i pridružuju se članovima koji su u prvom krugu došli u Srbiju, iznajmili stan i već se snašli. Nema novih porodica - objašnjava Đoković.

Traže jeftinije

Činjenica je da je kirija u našoj zemlji podignuta od strane tražnje. Imajući u vidu da Rusi dolaze iz zemlje sa visokim standardom, nije im predstavljalo problem da plate koliko god su naši stanodavci zacenili. Ipak, praksa pokazuje da se i ovde situacija sada značajno menja.

- Mi smo se jako nekorektno poneli. Mnogi su iskoristili situaciju i izdali po visokoj ceni. Ali nisu ni oni ludi. Sad su već tu neko vreme, videli su kako stvari stoje, upoznali su tržište. Međusobno se organizuju, našli su svoje prijatelje i sada svi te skupe nekretnine otkazuju - kaže Đoković.

Iako je tražnja i za kupovinom nekretnina već neko vreme visoka, Đoković objašnjava da tu izbeglice nisu imale uticaj.

- Što se kupovine tiče, vrlo je beznačajan broj nekretnina koje su oni kupili. To je uglavnom zbog otežane procedure sa papirima, a takođe i prebacivanja novca iz njihove u našu zemlju - kaže Đoković.

Otvorili više od 4.000 firmi

Podaci pokazuju da su u godini za nama Rusi u Srbiji osnovali više od 4.000 firmi i preduzetničkih radnji. Od početka rata u Ukrajini u proseku su otvarali oko 300 preduzeća mesečno. Za samo tri meseca, tačnije u periodu od od oktobra do decembra prošle godine, taj broj se udvostručio i otvoreno je oko 2.000 firmi. Uglavnom su to firme za konsultantske usluge, IT i trgovinu.

Priliv novih stanovnika uvećao je i potrošnju, što je lančano dodatno uticalo na rast potrošačkih cena. Iako naviknuti na visok standard mogu da žive bilo gde u Evropi, imajući u vidu sankcije, sasvim je jasno zašto ih najviše dolazi kod nas.

Procenuje da je oko milion Rusa napustilo svoju domovinu od 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Među zemljama koje su otvorile svoja vrata talasu Rusa koji u poslednjih nekoliko meseci beže iz svoje zemlje, Srbija je "isplivala" kao jedna od vodećih destinacija za tehnološke firme i visoko kvalifikovane profesionalce, piše američki "Volstrit džurnal" (WSJ).

Dolaze mlađi, poslovni ljudi

Iako je teško proceniti koji uzrast Rusa je najviše došao u našu zemlju prošle godine u tri navrata, primećeno je da su to uglavnom mlađi poslovni ljudi. Mahom su dolazile porodice, sa jednim ili dvoje male dece. Ovo su potvrdili i iz jedne agencije za nekretnine.

- Neposredno nakon izbijanja rata u Ukrajini dolazili su nam poslovni ljudi, među njima je bilo dosta iz oblasti IT. Drugi talas je bio letos - jun i jul, kada su počele polako da dolaze cele porodice - rekli su iz agencije.

Činjenica je da su mnogi od njih bežeći od rata, mislili da je dolazak u Srbiju samo privremen, međutim, kako se okončanje invazije na Ukrajinu ne vidi, bili su primorani da prebace svoje biznise ili da osnuju novi kako bi imali od čega da žive.

