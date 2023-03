NASTAVLJA SE VTO O TROŠKU DRŽAVE: Stiglo još 10 paketa reproduktivnog materijala iz Španije

Još 10 paketa jajnih ćelija i spermatozoida stiglo je u Srbiju iz donorske banke u Španiji, što je od početka ukupno 16.

U pitanju je po pet paketa jajnih ćelija i pet paketa spermatozoida, a svih 10 postupaka biće obavljeno u Ginekološko akušerskoj klinici Narodni Front u Beogradu.

Do sada su zaključeni ugovori sa četiri strane banke, Ovobank iz Španije, dve iz Danske Europian sperm banka i Cryosinternational, i jedna iz Češke. Od doniranog reproduktivnog materijala koji je krajem januara stigao u našu zemlju iz inostrantva do sada je potvrđena jedna trudnoća.

Pravo na postupke sa darovanim reproduktivnim ćelijama imaju žene do 45. godine života do momenta prolaska komisije i to ukoliko se prijavljuju sa partnerom, ako jedno od partnera nema dete i jedini način da se ostvare u ulozi roditelja jeste VTO sa darovanim ćelijama. Takođe, pravo imaju i starije do 45 koje nemaju partnera, a ni dete. Svi oni mogu na tri pokušaja VTO sa darovanim reproduktivnim ćelijama kao i tri krioembriotransfera. Uz ovo pravo žena ima mogućnost i na jedan uvoz reproduktivnih ćelija.

Za postupak vantelesne oplodnje o trošku države doniranim reproduktivnim ćelijama iz inostranstva do sada se preko portala e-uprave prijavilo oko 700 žena.

