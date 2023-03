Svetski samit policije u Dubaiju: Srbiju predstavlja PR-DC, raspisuju konkurs za nove članove tima

Svetski samit policije u (World Police Summit) otvoren je juče u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Svetski policijski samit će obezbediti platformu za istraživanje trenutnih izazova sa kojima se policijske snage suočavaju, uvid u najnovijia tehnološka dostignuća, strategije i inovacije u domenu sprovođenja zakona i bezbednosti. Domaćin ovog samita je policija Dubaija, a samit će se održava u Svetskom trgovinskom centru Dubaija.

- Jedina kompanija iz Srbije koja izlaže na ovom sajmu je PR-DC, inovativna kompanija iz Beograda, prepoznatljiva po svojim bespilotnim letelicama. Miloš Petrašinović, glavni inženjer kompanije, kaže da je policijski samit još jedan u nizu uspeha i izazova za njih, kao i prilika za povezivanje sa drugim inženjerima i kompanijama. “Nakon IDEX-a u Abu Dabiju, najvećeg sajma odbrambene industrije, evo nas u Dubaiju, gde prezentujemo svetu mogućnost upotrebe naših dronova i u radu policijskih snaga. Moram da priznam da je interesovanje zaista veliko, održavamo mnogo sastanaka sa zainteresovanim stranama i potenijalnim kupcima. To što smo jedina domaća kompanija na samitu za nas je sa jedne strane velika čast, ali sadruge strane i ogromna odgovornost - Kaže Petrašinović.

Na Svetskom samitu policije učestvuje više od 250 izlagača, koji dolaze iz 112 zemalja sveta. U Dubaiju je prisutno više od stotinu šefova policija tokom sva tri dana sajma, a očekuje se preko 15,000 posetilaca. Juče je samit obišao i ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije Bratislav Gašić, koji je obišao i štand PR-DC-ja. “Ovde zaista sve izgleda kao da je 2050. godina. Mnogo značaja se pridaje modernim tehnlogijama, upravljanju bezbednosnim sistemima posredstvom veštačke inteligencije i primetno je udaljavanje od tradicionalnih policijskih sistema. To sve znači da je kompanijama poput naše mesto na ovom samitu i uverili smo se da imamo šta da ponudimo policijama mnogih zemalja i naše tehnologije nimalo ne zaostaju za svim ostalim, kaže Petrašinović.

Kako su uspešna izlaganja na sajmovima u proteklom periodu rezultirala mnogo većom potražnjom sa dronovima ove kompanije, Petrašinović kaže da ih po povratku u Beograd očekuje mnogo posla ali i neminovna pojačanja tima. “Već sledeće nedelje planiramo da raspišemo konkurs za nove istraživače koji će biti članovi našeg tima i raditi na kompazitnim materijalima. To je direktna posledica povećanje tražnje za našim dronovima i moram reći da će nam biti zadovoljstvo da proširimo naš tim. Ono što takođe želim da naglasim jeste da će poziv biti raspisan u Srbiji, za naše ljude, jer verujte, tokom prethodne dve godine i naših putovanja po Evropi, Aziji i Americi, uverili smo se da on naših istraživača nema boljih. Nema nikakve potrebe da timu priključujemo ljude iz inostranstva, jer Srbija i naši tehnološki fakulteti zaista školuju neverovatan kadar, i sada kada imamo sve uslove vreme je da naši inovatori, iz naše zemlje, izvoze svoje proizvode i pamet u svet, umesto da to rade iz tuđine. Budućnost je na našim mladim naučnicima i to ćemo pokazati u godinama koje dolaze”, zaključuje Petrašinović.