I DANAS KIŠA! Stiže nam novo naoblačenje, dok su temperature i dalje PRIJATNIJE: Evo kada se očekuje prestanak!

U petak novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada i zahvata sve krajeve tokom dana, a najpre jugozapadne predele u toku jutra. Pre podne će biti suvo na severu i istoku Srbije, a popodne i uveče se očekuje kiša i u ovim krajevima. Vetar umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 11°C, a maksimalna od 12°C u Užicu do 18°C na jugoistoku Srbije. Uveče kiša u većini krajeva. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.