Eketrotehničar otklonio VELIKU DILEMU! Ovakve grejalice su NAJOPASNIJE (VIDEO)

Elektrotehničar Tomislav Micić je govoreći o kobnim požarima koji su u kratkom vremenskom roku odneli živote više mališana, upozorio da se veš može sušiti na radijatoru, ali ne i na grejalici.

-Tako je, radijator se ugreje do nekih 60 ili 70 stepeni najviše i to nikako ne može da uzrokuje požar, ali kod grejalica koje se karakteriše kao otvoreni plamen poput onih kvarcnih ulu onih na gas to što se na njima osušilo postalo je jako dobar materijal da se zapali - naveo je Micić.

On je dodao da se nikakvo sušenje veša u blizini grejalica ne preporučuje jer to predstavlja opasnost, posebno ukoliko ostane bez nadzora čak i na kratko vreme.

- Dešava se da ringla ostane uključena, ali ukoliko na šporetu nema ničega ili u blizini nema ništa zapalivo može ostati bez posledica, ali je opasno ako ostane neki tiganj, gde se recimo zareva ulje. To može da plane za čas i posle ga je tešto ugasiti. Ljudi u panici pokušavaju vodom, a to je opet greška jer se raspriš na sve strane i vatra se proširi - istakao je Micić.

Prema njegovim rečima, uljani radijatori su bezbedniji od grejalica koje greju zračenjem, posebno kada je u pitanju sušenje veša.

- Kaloriferi imaju u sebi imaju ventilator i jesu bezbedniji, ali ih svakao treba odaljiti od bilo čega što je zapaljivo - naveo je Micić. On je ukazao da faralni sučajevi srećom nisu česti.

