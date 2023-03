ZAHLAĐENJE SA KIŠOM, A STIŽE I SNEG: Drastičan pad temperature, ali na kratko! Uskoro pravo proleće

Minimalna temperatura biće na kraju dana od 2°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

U subotu zahlađenje sa kišom koja se premešta od severozapada ka jugu Srbije. Na severu Srbije padavine prestaju sredinom dana uz razvedravanje po Vojvodini. Kasnije popodne padavine prestaju i u centralnim predelima, a zadržavaju se samo na jugu do kraja dana.

Na planinama kiša prelazi u sneg iznad 1000 mnv. Vetar umeren severni i severozapadni, u Vojvodini i Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak ispod normale.

Jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, maksimalna u toku jutra i prepodneva od 9°C na severu do 13°C u Negotinu i u padu tokom popodneva. Minimalna temperatura biće na kraju dana od 2°C na severu do 6°C na jugu Srbije. Uveče samo na jugu sa kišom u nižim predelima i snegom u planinama, a u ostalim krajevima suvo uz razvedravanje. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

Beograd: U subotu postepeno zahlađenje uz kišu ujutru, a sredinom dana i popodne suvo uz razvedravanje kasnije popodne. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 10°C što će biti i maksimalna, popodne oko 7°C, a minimalna na kraju dana 4°C. Uveče vedro. Temperatura oko 4°C u 22h.

Niš: U subotu postepeno zahlađenje uz povremenu kišu. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 8°C, a maksimalna do 12°C i u padu popodne. Uveče kiša prestaje. Temperatura oko 5°C u 22h.

Užički region: U subotu zahlađenje sa kišom dolazi sa severozapada. Na planinama kiša prelazi u susnežicu i sneg iznad 1000 mnv. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 6°C do 8°C, maksimalna od 9°C do 11°C, a minimalna temperatura na kraju dana od 3°C do 5°C. Na Zlatiboru i Tari zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg popodne uz pad temperature od 5°C na 1°C na 1000 mnv.

Vojvodina: U noći ka suboti padaće kiša koja prestaje u subotu ujutru. Na severu Vojvodine dolazi do razvedravanja, a zatim i u ostalim krajevima Vojvodine tokom dana. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 8°C do 10°C, što će biti i maksimalna dnevna, a minimalna temperatura na kraju dana od 2°C na severu do 4°C na jugu Vojvodine. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 2°C do 4°C.

Novi Sad: U subotu zahlađenje uz kišu ujutru, a od sredine dana postepeno razvedravanje. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 10°C, sredinom dana 6°C, a minimalna na kraju dana 3°C. Uveče vedro. Temperatura oko 3°C u 22h.

Subotica: U noći ka suboti kiša koja prestaje pre jutra. U subotu suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 9°C, sredinom dana 6°C, a minimalna na kraju dana 3°C. Uveče vedro.

Vreme narednih dana: U nedelju ujutru ponegde slab mraz i sveže tokom dana sa dužim sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 1°C, maksimalna od 8°C do 11°C. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od -1°C do 3°C.

U ponedeljak ujutru je moguć slab mraz, ali će tokom dana biti dosta toplije nego u nedelju i pretežno sunčano. U utorak još toplije vreme i znatno iznad proseka za ovo doba godine, u većini mesta oko 20°C. U sredu zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. U četvrtak razvedravanje, a zatim pretežno sunčano u drugoj polovini sedmice uz porast temperature.

