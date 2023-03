Posle respiratornih infekcija, STOMAČNI VIRUS HARA SRBIJOM: Domovi zdravlja puni pacijenata, najugroženija deca

Pre 10 dana u Srbiji se pored raznih respiratornih infekcija opet javio i talas stomačnog virusa. Domovi zdravlja se pune pacijentima koji imaju stomačne tegobe, u nekim domovima zdravlja čine čak i trećinu prijema.

Da mnogi imaju poteškoće, potvrđuje i direktor DZ Palilula, dr Aleksandar Stojanović.

- Stomačne tegobe sada uglavnom imaju deca i mladi. Javljaju se simptomi kao što su dijareja i osećaj iscrpljenosti, kod nekih se javlja i visoka temperatura. Sada opet imamo talas toplog vremena, ljudi su podložni infekcijama. Savet je da pacijent obara temperaturu, treba da se nadoknađuju elektroliti, a po potrebi i da se daje infuzija. Svi koji osećaju ovakve tegobe treba da se jave svom lekaru - rekao je on.

Ovaj virus inače se uglavnom se širi među decom, lako se prenosi, a zatim dolazi i do roditelja i ostalih ukućana. Traje od tri do pet dana, ali može i koji dan duže. Savet je da se odmiruje. Iako je stomačni virus karakterističan za letnji period kada se lakše prenosi preko vode i hrane, on se svakako može pojaviti u bilo kom trenutku tokom godine.