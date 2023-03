KAKO JE DRAGOSLAV MIHAJLOVIĆ GOVORIO: Verujem da će Kosovo ostati u sastavu Srbije, Vučić odlično radi svoj posao

Srpski pisac, romansijer, scenarista, dramaturg Dragoslav Mihailović preminuo je u Beogradu u 93. godini.

U intervjuu za list "Pečat" 2020. godine Dragoslav Mihailović prokomentarisao je činjenicu da se sve češće može čuti da bi stvaranje nekakve nove Jugoslavije donelo mnogo dobrobiti. On je na pitanje šta bi za Srbiju značilo ostvarenje te zamisli i koje snage nameću ovaj koncept odgovorio:

- Iskreno ne mislim da bi to bilo dobro za Srbiju. U ono vreme kad je titoizam vladao iz sve snage i ja sam tako mislio o Jugoslaviji. Bilo bi dobro ako bi se slovenski narodi udružili, ali ne da zapodevaju uzajamne svađe već da slušaju jedni druge. Ali kao što je istorija pokazala, ne mogu Balkanci da se ujedine i da to sprovedu bez sudara. Mislim da je ovo što radi Vučić koji nije nijednom potegao tu jugoslovensku opciju dobro. Sad je najbolje prošao na izborima i sve to govori o raspoloženju kod naroda. Srpski narod treba da živi samostalno i da neguje dobre odnose sa okolnim a bogami i onim narodima koji su malo dalje od nas. Mi moramo da vodimo računa o sebi, o tome šta nam drugi narodi misle i da vodimo jednu ozbiljnu državu. Meni se dopada to što radi Vučić. Možda grešim, a možda i ne grešim.

Njegov stav prema vremenu socijalizma i jugoslovenske ideje bio je neupitan i kritički oštar. Taj stav je obrazlago u javnom angažmanu i u književnim delima. Na pitanje šta je danas prema njegovom viđenju najznačajniji problem i prepreka za stvarno oživotvorenje budućnosti, prosperiteta i nezavisnosti srpskog naroda Miahilović je rekao:

- To je pitanje koje meni izmiče. Iskreno, ne znam. Moja interesovanja su na strani kulture. Moja interesovanja su na strani mira. Spomenuo sam ovih nekoliko rečenica o Vučiću i ponoviću još jednom da mislim da on svoj posao odlično radi, vodeći računa o interesima Srbije i našeg naroda. Nije dobro što se Crna Gora odvojila od Srbije, ali, dobro, ako su tako želeli, to je njihova stvar. Za vreme Josipa Broza na važna mesta u upravi uvek su postavljani Crnogorci. Tako su stekli naviku da budu favorizovani. Šta će jedna državica poput Crne Gore raditi u svetu?

Mihailović se osvrnuo i na sudbinu Kosova i Metohije kao pitanje svih naših pitanja. Tom prilikom je izneo svoj stav o KiM, oko kojeg ne prestaju da se lome mnoga koplja.

- Verujem da će Kosovo ostati u sastavu Srbije kao što je i dosad bilo. Međutim, neke velike sile su upravljene protiv tog stava Srbije. Iskreno se nadam da će se Srbija u toj konstelaciji snaga snaći i da će Kosovo ostati u Srbiji. To je srpska zemlja.

Autor: