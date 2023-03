ZOVU GA TESLA: Slobodan idolu svakog dana pali sveću! Izmislio ventilator protiv zatvora koji lenja creva pretvara u auto-put

Iako po struci vrstan bravar bez mnogo uplitanja u struju, Slobodan Milevski iz Jabuke kod Pančeva duže od tri decenije fasciniran je Nikolom Teslom.

Ovaj zanatlija proučava njegov lik i delo, a mnogo toga što je ovaj veliki svetski naučnik osmilio pokušao je da stvori i u svojoj maloj radionici. Tako je usred Pančeva nikao Vordenklifski toranj, ventilator bez propelera, ali i jedna čudna platforma koja lenja creva pretvara u "prometnu magistralu".

- Proučavam život i delo Nikole Tesle čitavih 36 godina i sve znam o njemu od rođenja do smrti. Od jutra do sutra živim sa njim, on mi je uzor, bio je čudo od naučnika, drugačiji od ostalih. Ja sam napravio njegov toranj skoro pa u originalu, to je njegovo najveće delo. Maketa je visine dva metra i procenjen je na 2.000 evra. Uradio sam grafički prikaz i 2017. napravio. Njegov toranj nikada nije završen ali ja sam napravio maketu da se vidi kako bi to izgledalo“, priča za RINU Slobodan koji je svima poznat po nadimku Bode.

Ovaj domišljati Pančevac mesecima je radio na svojoj maketi koja na prvi pogled izgleda jednostavno a ustvari je jako zahtevna.

- Kalupi su od cerezita, uklapaju se u dimenzije pa sam ih uz mnogo muke sklapao i namučio se dok nisam sve uradio kako sam i zamislio, trebalo mi je više od godinu dana da završim. Ima 18 reda, 680 polusvera zalepljenih, koje štite da se ne polomi, kondezarori su u obliku tegle. Da je to njegovo delo zaživelo sve bi sada bilo u tome od interneta do društvenih mreža“, objašnjava Bode.

Toranj nije jedino njegovo delo koje se nalazi u maloj radionici, napravio je i ventilator bez propelera a uz pomoć jedne njegove ideje mnogi su se zauvek rešili problema sa lenjim crevima.

- Ovo je za lečenje creva efikasno 100 odsto i doktorka je dolazila, žena od struke. Ko nema redovnu stolicu dođe ovde i nema problema, stane na platformu. Bez kompresora ne može da radi, oscilator je brzine klipa oko 240 puta u sekundi i vibracija.

Osećaj kao da čovek leti i ko god je stao kaže da može da pešači koliko hoće. Ja nikada nisam bio bolestan, ne znam gde je doktor niti idem tamo u apoteku takođe i nemam nikakvih problema“, tvrdi Bode.

Slike njegovog idola i patenti, stoje uramljeni na zidu porodične kuće i možda je Bode jedini koji svakoga dana pominje ovog naučnika i pali mu sveću.

