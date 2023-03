Ukoliko se usvoji predlog o potpunoj zabrani pušenja u zatvorenom prostoru, i elektronske cigarete biće zabranjene u svim zatvorenim javnim prostorima, firmama i ugostiteljskim objektima, što je predviđeno novim Predlogom zakona.

Predlog nacrta Zakona o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru izazvao je buru u javnosti, što se pre svega odnosi na ugostiteljske objekte, iako još uvek nije došao na dnevni red za usvajanje, a nije prošao ni javnu raspravu.

Ono što se odnosi na cigarete, odnosiće se i na elektronske cigarete, te će u svim javnim prostorima, kao i u firmama one biti zabranjene.

Pulmolog prof dr Zorica Plavšić kaže da je za to, da se usvoji pomenuti zakon, ali da se na neki način i hotelijerima i vlasnicima restorana da vreme i prostor da se pripreme za ukidanje.

- Komisija je radila ranije na pisanju prvog zakona, i nažalost, nekoliko članova koji su se odnosili na zabranu pušenja su isparili. Kasnije je usvojen zakon, ali njegova implementacija nije uspela. Na početku će, hotelijeri znaju, biti manje posla, ali, treba d aznaju da će doći porodice. Sa decom - navela je Plavšić.

Kako je navela, porodice će ostajati duže u tim restoranima, jer neće biti duvanskog dima.

- Činjenjca je da postoji to pasivno pušenje, odnosno udisanja dima, a to nikako nije zdravo, i nije dobro - priča ona.

Direktor Udruženja hotelijera i ugostitelja HORES-a Georgi Genov istakao je da će se ukidanjem pušenja cigareta, preći na zapadnjački sistem rada.

- Sada će ljudi dolaziti u restoran da jedu, i to je nekih sat vremena. Radiće se od 16 sati do 01:00. U teškoj smo situaciji. Svi su u teškoj situaciji. Oporavljamo se polako, ali dosta teško i nesrazmerno. Zbog kovida smo izgubili polovinu radne snage, jedni su otišli na druge poslove, drugi u inostranstvo - rekao je Genov.

Mi ćemo sa uvođenjem te zabrane imati dosta gubitaka, rekao je Genov, pa nastavio:

- Ovo je udar, jer svi ukazuju da je pušenje štetno. Mi generalno moramo da preživimo 6 do 8 meseci kada dođe do tog udara. Gubimo 80 odsto rada. Treba nam godinu dana da se oporavimo. Mi nismo ni za ni protiv... Čekamo da bude, pa šta bude - priča on.

Pravi trenutak za uvođenje je, kako kaže, 2025. godina, kako bi se ugostitelji pravovremeno pripremili.

