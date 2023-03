ŠOK ZA ŠOKOM! Spremite se vremenski rolerkoster - od 20 stepeni do MRAZA: Ponovo će padati i SNEG

Ponedeljak i utorak biće osetno topliji, a zatim će uslediti jače pogoršanje vremena i zahlađenje, a na planinama se očekuje sneg, navodi u prognozi meteorolog Marko Čubrilo. Prema njegovim proračunima oko 17. marta biće prohladno uz moguće jutarnje mrazeve, a zatim sledi osetno toplije. Mogućnost za novo zahlađenje postoji posle 24. marta.

- U ponedeljak, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, južni vetar biće u pojačanju, duž Jadran jugo, u košavkom području topla košava. Dnevni maksimum biće do +9 do +15 stepeni Celzijusa. U utorak će se preko Alpa premeštati jak hladan front koji će u noći ka sredi nad Jadranom usloviti sekundarnu ciklogenezu. Kao posledica toga u utorak će biti toplo i vetrovito uz povećanje oblačnosti, dok se posle podne i krajem dana duž severnog i dela srednjeg Jadrana, zapada i jugozapada regiona očekuju kiša i pljuskovi. Dnevni maksimum vrlo visok i ponegde bi mogao biti i preko +20 stepeni Celzijsa – najavljuje Čubrilo.

U sredu zahlađenje

Meteorolog kaže da će u noći ka sredi i u sredu tokom dana na vreme iznad regiona uticati sekundarni ciklon i prodor osatno hladnijeg vazduha.

Jače pogoršanje će do popodneva zahvatiti ceo reigion donoseći kišu i pljuskove, dok bi uz zahlađenje u predalima preko 800 metara nadmorske visine kiša brzo prešla u sneg te se do četvrtka ujutro u tim oblastima očekuje od 5cm do 15cm snega uz snežnu vejavicu i jak vetar.

U nizijama će padati kiša uz jak severozapadni vetar i osetiće se naglo zahlađenje, a nije isključeno da ponegde i u ovim predelima pred kraj padavina bude i prolaznog snega, posebno u koliko se padavine zadrže u noći ka četvrtku.

Dnevni maksimum u sredu od oko +3 na severozapadu i severu do oko +13 na krajnjem jugoistoku regiona. Uveče svuda hladno, uglavnom do 0 do +5 stepeni Cezijusa.

Razvedravanje od četvrtka

U četvrtak bi padavine uz postepeno razvedravanje prestale, dok bi se dnevni maksimum uglavnom kretao do +4 do +9 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka za sredinu marta.

- Oko 17. Marta biće vedro, ali uz hladne noći i postoji opanost od pojave mrazeva, koji bi na planinama mogli biti i dosta jaki, oko -10 stepeni Celzijusa. Krajem sledeće nedelje se očekuje otopljenje, mrazeva više neće biti, dok bi se za naredni vikend maksimumi mogli kretati i oko +19 stepeni Celzijusa. Mogućnist za novo pogoršanje i zahlađenje se nazire posle 24. marta, a narednih dana pravo martovsko vreme, velike temperaturne oscilacije, sredinom nedelje planinski sneg i nova opasnost od mrazeva – zaključuje Čubrilo.

