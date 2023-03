'NAJBOLJE TEK DOLAZI!' Đorđević o novom konkursu '100 USPEŠNIH POSLOVNIH ŽENA' koji je raspisala Pošta Srbije: Do sada imamo veliki broj prijavljenih preduzetnica - OVO SU USLOVI ZA PRIJAVU! (VIDEO)

Direktor Javnog preduzeća "Pošta Srbije" Zoran Đorđević istakao je da je ovakav konkurs napravljen i prošle godine, jer ženama treba da se da veća šansa. Kako navodi, Pošta će putem oglasa, brošura i flajera, ženama omogućiti bolju promociju koja će doprineti načinu njihovog poslovanja.

Pošta Srbije drugu godinu zaredom organizuje nacionalni nagradni konkurs „100 uspešnih poslovnih žena“.

Ovoga puta, kako navodi Pošta Srbije, konkurs je namenjen preduzetnicama iz ruralnih i negradskih područja, čime nastavljaju da podržavaju žensko preduzetništvo. Pod sloganom „Najbolje tek dolazi“ konkurs je počeo 8. marta i traje do 8. aprila.

Za 100 najboljih kandidatkinja po oceni stručne komisije, Pošta Srbije će obezbediti nacionalnu vidljivost njihovog poslovanja kroz besplatan oglasni prostor u više od 1.500 pošta širom Srbije.

- Ove godine smo sve malo uokvirili, i to je namenjeno za sve žene koje su kao preduzetnice registrovane više od godinu dana, koje su ispunile sve obaveze prema državi, i evo do sada imamo veliki broj prijavljenih. Mi smo gledali kako da kao pošta pomognemo tim ženama - rekao je on.

Štampamo flajere, dobijaju povoljan ugovor, objašnjavamo čime se bave u brošuri, naveo je Đorđević neke od prednosti, pa dodao:

- Reklamiramo ih, dobijaju oglasni prostor. To znači onima koje su duže u poslu, ali i onima koji su novi u ovom poslu. Ne moraju ljudi iz Beograda da traže samo u Beogradu, već i u drugim krajevima Srbije - rekao je Đorđević, pa se dotakao odabira žena:

- Postoji komisija, i gledamo da prepoznamo one kojima je to najnužnije, da one budu prve među jednakima - priča Đorđević.

Đorđević se dotakao još jedne akcije, koja je nastala u saradnji Pošta Srbije i dece ometene u razvoju gde su oni za pripadnice lepšeg pola za 8. mart pripremali praznične čestitke koje su napravljene od reciklažnih materijala.

