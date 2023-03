KROZ JEDAN REZ VIŠE BAJPASOVA: Ovo su prednosti minimalno invazivne hirurgije

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, ali bez otvaranja grudnog koša i na kucajućem srcu, što je veliki benefit za kardiološke pacijente, jer je kardiohirurgija, inače, jedna od najinvazovnijih grana medicine.

U hiruršku praksu, u svim granama medicine ušla je minimalno invazivna hirurgija, sa težnjom da umanji fizičku i psihičku traumu kod bolesnika kojima predstoji neki oblik hirurškog lečenja. Kardiohirurgija je jedna od najinvazivnijih grana medicine, pa je u ovoj oblasti, možda, i najveći izazov da se omogući što bezbolniji način lečenja, a da rezultat toga identičan standardnim operacijama.

Poznato je da se najveći broj operacija u kardiohirurgiji izvodi presecanjem grudne kosti, zaustavljanjem rada srca i stavljanjem bolesnika na vantelesni krvotok. Koronarna ili bajpas hirurgija najčešće je izvođena operacija u svetu, i kod nas. U novijoj praksi ovaj zahvat se sve češće radi bez velike traume za pacijenta, a to je slučaj i u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

Kardiohirurge ove ustanove za minimalno invazivnu bajpas metodu edukovao je jedan od vodećih stručnjaka u svetu prof. Aleksander Albert, direktor kardiohirurške Klinike u Dortmundu. On je i šef evropskog trening centra iz ove oblasti. Prošle godine u novoj zgradi UKCS asistirao je prve dve, inače jako složene operacije.

- To nam je dalo veliki podsticaj, i od tada smo uradili 40 minimalno invazivnih bajpas operacija. To ne bismo postigli bez pomoći tadašnjeg ministra Zlatibora Lončara, koji je pomogao razvoj kardiohirurgije, kao i nabavku opreme za ove složene operacije. U početku su to bile operacije jednosudovne ili višesudovne bolesti u sklopu hibridne procedure, gde su naši bolesnici pre ili posle ove operacije dobili stent u neku od koronarnih arterija. U svim tim operacijama koristili smo levu arteriju mamariju, kao dokazano najbolji graft u bajpas hirurgiji - objašnjava Danko Grujić, kardiohirurg Klinike za kardiohirurgiju UKCS.

Kraći boravak u bolnici

Ovakvim hirurškim pristupom, navodi dr Grujić, može da se utiče na liste čekanja, jer pacijent kraće ostaje u bolnici nego kada se radi klasična operacija, u proseku četiri-pet dana, i značajno smanjiti troškove lečenja.

- Naša najveća satisfakcija je zadovoljstvo bolesnika posle ovih operacija - kaže dr Danko Grujić.

Sa tako stečenim iskustvom, kardiohirurzi UKCS "krenuli" su sa lečenjem višesudovne koronarne bolesti minimalno invazivnim pristupom.

- Do sada smo uradili pet takvih operacija, prošle nedelje, prvi put u ovom delu Evrope, operisali smo višesudovnu bolest koristeći obe arterije mamarije - kaže Grujić. - To uvodi novi pogled na lečenje ove masovne bolesti, jer bolesnik sada može dobiti više bajpasa na rez od samo nekoliko centimetara i vratiti se normalnim aktivnostima već posle dve nedelje.

Operacija se, kako kaže dr Grujić, izvodi u opštoj anesteziji, na kucajućem srcu, kojem se prilazi kroz rez od pet centimetara, kroz levi međurebarni prostor.

- Za vreme operacije isključeno je levo plućno krilo, a respiratorna funkcija i hemodinamika su pod kontrolom anesteziologa, čija je uloga vrlo važna tokom operacije, a naročito na kraju ove operativne procedure, kada se većina pacijenata budi i ekstubira (odvaja od respiratora) već na operacionom stolu - objašnjava dr Grujić.

Minimalna invazivnost kod ove operacije se postiže ne samo malim rezom već izbegavanjem vantelesnog krvotoka, jer se operacija izvodi na kucajućem srcu, što značajno utiče na brzinu oporavka. Ipak, ne mogu svi bolesnici biti kandidati za ovaj tip operacije.

