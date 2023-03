'NAMA JE SVAKO VIĐANJE SA NJIM PROSLAVA' Sin Ratka Mladića otkrio kako je bivši general dočekao 80. rođendan: Spremili smo ručak, palačinke... (FOTO)

General Ratko Mladić juče je proslavio 80. rođendan. Haški tribunal podigao je 1995. godine optužnicu protiv generala Mladića, koji je uhapšen 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, a pet dana kasnije je izručen Haškom tribunalu.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića ispirčao je danas putem video poziva u kakvom je stanju Ratko Mladić.

- On ima pravo na posetu lekara sa strane, ukoliko on i mi porodice to isfinansiramo sami. Njega leči medicinska služba tribunala, i oni se ponašaju autonomno u smislu da su dosta otporni od saveta lekara. Veoma teško smo došli do dokumentacije lekara, i do toga da uvaže naše savete i preporuke o promeni terapije, jer su na kraju dana, ipak, oni ti koji mu pružaju lekove. Naši lekari mogu da dođu u posetu i izvšre uvid u dokumentaciju. Imaju obavezu da generalu, a i članovima porodice da daju dokumentaciju, ali se to uglavnom događa zakasnelo - rekao je.

Podelio je odnos čuvara prema Ratku Mladiću.

- Čuvarske službe veoma su korektne prema njemu. Oni rade svoj posao i korektni su prema Generalu, kao što je i on prema njima. U jednom periodu bukvalno je bio sam sa čuvarima i u tim uslovima logično je da napraviš najbolje odnose sa svima. U smislu njihovih dužnosti imaju veoma dobre odnose. Sve u svemu čuvarske službe su veoma kvalitetne i ja sam im zahvalan na tome - rekao je.

Viđaju se utorkom i četvrtkom preko platforme.

- Viđamo se utorkom i četvrtkom preko platforme, a čujemo se svaki dan. Imamo najsvežije informacije o tome kako se on oseća - rekao je, podelivši na koji način su proslavili Mladićev rođendan.

- Vidite nama je svako viđenje sa njima proslava. Što se tiče samog jučerašnjeg dana i njegovog rođendana, spremili smo ručak, neke palačinke ništa specijalno, ali nama je najbitnije bilo da smo sa njim i njemu je jako bitno da sve nas vidi - rekao je.

