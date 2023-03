SPAVA VAM SE I LOŠE SE OSEĆATE, NISTE JEDINI: Danas 23 stepena, sutra potpuni OBRT, ovo je NAJVAŽNIJE da bi ostali zdravi!

Cela zima koja je u toku više liči na proleće, ogromni temperaturni raskoraci su nešto na šta su mnogi navikli. Međutim, za osetljive ljude vremenski obrti su veoma neprijatni, ali često i opasni.

Posle prohladnog jutra, danas je širom Srbije izuzetno toplo za ovo doba godine. Čak do 23 stemana temperature sue u većem delu zemlje. Ali već sutra sledi obrt i ko kakav - maksimalna temperatura prognozirana je na svega 6 do 8 stepeni!

Sudeći po bioprognozi, ipak će nam više prijati sutrašnji hladni dan, nego ovih današnjih preko 20 stepeni. Ipak ni danas ni sutra mnogima neće biti dobro.

Prema bioprognozi ojbavljenoj na sajtu Republičkog hidormeteorološkog zavoda (RHMZ), cela Srbija označena je tužnim emotikonima, što znači da ćemo se osećati prilično loše, a određene osetljive grupe ljudi tek moraju da povedu računa.

Nagla promena se već oseća

"Nepovolјne biometeorološke prilike pred očekivanu promenu vremena mogu uzrokovati tegobe kod svih hroničnih bolesnika. Poseban oprez savetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe, razdražlјivosti, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. U saobraćaju je neophodan dodatni oprez", biporognoza je za danas.

Sutra iz smajila sa oborenim usnama prelazimo u one sa ravnim, a to je neka sredina. Neće nam biti baš super, ali ni mnogo loše.

"Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se naročto savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija", navodi se.

Toplo, ali olujni udari vetra, uveče pljuskovi

Što se vremenske prognoze tiče, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo, samo ujutro u južnim i centralnim predelima hladno, na jugu i jugoistoku uz slab mraz, najavili su meteorolozi “Weather 2umbrella”.

U objavi se navodi da će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura danas je bila -2°C na jugoistoku do 8°C na severu Srbije, a maksimalna dnevna očekuje se dans od 17 do čak 23°C, u Negotinskoj Krajini do 15°C.

A onda u toku noći prvo na na severozapadu i zapadu kreće naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Sleti obrt

"U Srbiji u sredu sa severozapada i zapada sledi jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni, pri prodoru hladnog fronta i sa olujnim udarima. Kiša će na planinama preći u sneg, a u toku večeri kiša će ponegde i u nižim predelima južnije od Save i Dunava preći u susnežicu i sneg", kažu u “Weather 2umbrella”.

Maksimalna temperatura biće svega do 6°C na severozapadu, do 14°C na jugoistoku Srbije. I u četvrtak se očekuje oblačno i veoma hladno vreme sa kišom, na planinama i na jugu i jugoistoku sa susnežicom i snegom.

U četvrtak pre podne na severu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura ide od 4 na jugu do 10°C na severu Srbije.

Stabilizacija od petka, pa za vikend opet 20 stepeni!

Od petka sledi stabilizacija vremena, pa će za vikend biti sunčano i osetno toplije vreme. Tako nam sledi novi obrt, jer maksimalna temperatura u nedelju, prema trenutnoj prognozi, ide i do 20°C!

Grmljavine u Beogradu

Što se prestonice tiče, građani prestonice sutra neka se spreme za jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom!

Maksimalna temperatura u glavnom gradu sutra će tibi tek 10°C.

U četvrtak će takođe biti oblačno i veoma hlando, pre podne i sa kišom. Posle podne sledi razvedravanje.

Od petka se i u Beogradu očekuje stabilizacija vremena, pa će za vikend biti sunčano i osetno toplije vreme, a temperatura će ići i o do 18°C, poručuju meteorolozi.

Kako da izađemo na kraj sa ovim promenama

Zanimljivo je da će danas, kada će u pojedinim delovima Srbije biti i do 23 stepeni, i kada vreme podseća na pravo prolećno, mnogi osećati umor, imaće glavobolju, praktično naš oranizam već oseća sutrašnje promene, kao je to i navedeno u bioprognozi RHMZ. Zato ćemo se sutra osećati bolje, kako smo to naveli na početku teksta.

U Zavodu za javno zdravlje Subotici, u Centru za promociju zdravlja kažu za Blic da ako se radi o hroničnim bolesnicima njima savetuju redovno uzimanje propisane terapije, i da zbog promena vremenskih prilika uspore tempo, da ne izlaze suviše rano i kasno noću, već da u najsvetlijem delu dana lagano prošetaju.

Spavajte dovoljno

- Za osobe koje nemaju hronične bolesti savetujemo zdraviji stil života. To podrazumeva laganiji doručak, ali obavezno da se doručkuje i da se organizam adektvatno dehidrira. Neophodno je dovoljno sna i umerena fizička aktivnost - kaže načenica Centra specijalista socijalne medicine dr Nada Kosić Bibić.

Napominje da nema specijalnih saveta za zdrave osobe, već da su najbolje preporuke koje podrazumevaju zdravo ponašanje jer olakšavaju tegobe koje se javljaju kada naglo otopli ili naglo zahladi.

