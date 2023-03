Snažan ciklon večeras vratiće nam zimu na jedan dan: Ovi delovi zemlje zabeleće se od snega

Današnji dan protekao je u znaku pravog prolećnog vremena, a maksimalna temperatura dostizala je 23°C. Idilično prolećno vreme kvarila je samo jaka košava, povremeno sa olujnim udarima. Najtoplije je bilo na zapadu i severozapadu Srbije, a upravo tamo će sutra biti i najhladnije i to za više od 15 stepeni u odnosu na današnji dan. Dakle, u sredu nas kratkotrajno očekuje povratak zime.

Ako mislite da vam je danas bilo toplo, današnja temperatura nije ni približna najviše ikada izmerenoj temperaturi u martu. Ona je iznosila 30 stepeni, a merena je u Valjevu i Loznici, dok je najviša izmerena za Beograd 29 stepeni.

U noći ka sredi i tokom srede preko našeg područja premeštaće se snažan ciklon, u sklopu njega i hladni front. Već tokom noći do severozapada, zapada i jugozapada Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a ono će se u sredu ujutro i pre podne proširiti na celu Srbiju. Ponegde će pljuskovi biti praćeni grmljavinom.

Jutro će biti najtopliji deo dana i temperatura će se kretati od sedam stepeni u Vojvodini do 13 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do devet.

Tokom dana očekuje se pad temperature, a duvaće veoma jak severozapadni vetar, pri prodoru hladnog fronta i sa olujnim udarima od preko 70 km/h. Najjači udari vetra prvo se očekuju u Vojodini, a kasnije u ostalim predelima Srbije i na planinama. U većini predela najjači udari vetra očekuju se od podneva do 15 časova.

Zbog veoma jakog i olujnog vetra preporučuje se ogroman oprez, kako na otvorenom, tako i u saobraćaju.

Kiša će tokom dana na planinama preći u susnežicu i sneg, a krajem dana i tokom noći na planinama se očekuju snežna vejavica i oluja, pa bez zimske opreme ne treba kretati na put.

Sreda će doneti 10 do 20 milimetara kiše po kvadratnom metru, a najobilnije padavine očekuju se zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, lokalno i do 30 mm. Na planinama se očekuje 10 do 20 cm snega.

Do večeri temperatura će biti u osetnijem padu, pa će kiša ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg, naročito u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Moguće je i manje formiranje snežnog pokrivača, ali kako će temperatura ostati u "plusu", snežni pokrivač će se topiti i neće se dugo zadržavati. Ponegde je i u nižim predelima moguće preko 5 cm snega.

Kiša će ceo dan padati i u Beogradu, a tokom večeri biće uslova da kiša i u glavnom gradu pređe u susnežicu i vlažan sneg i to uglavnom u višim delovima grada, a nešto kasnije čak i u centru grada. Na južnom i istočnom obodu grada moguće je i neznatno formiranje snežnog pokrivača, naročito ka Avali.

Istovremeno, na području Vojvodine očekuje se prestanak padavina, a tokom noći i na severu Srbije. Posle ponoći padavine će prestati i u Beogradu.

U četvrtak na severu i na zapadu Srbije biće sunčano i hladno, u ostalim predelima pre podne oblačno, ujutro sa susnežicom i slabim snegom, posle podne razvedravanje. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri u slabljenju. Maksimalna temperatura biće od četiri na jugoistoku do 10 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do devet stepeni.

U petak i u u subotu očekuje se vedro, uz slab do umeren mraz, a tokom dana sunčano. Vetar će biti u skretanju na jugoistočni, u košavskom području u pojačanju. Maksimala temperatura u petak od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 12, a u subotu u većini predela oko 15. Još toplije biće u nedelju, maksimalna temperatura i do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, ali prema trenutnim prognozama bez većeg zahlađenja.