DONOSIMO DETALJNU PROGNOZU DO KRAJA MESECA! Mart će biti i više nego turbulentan - TEMPERATURE ĆE VAS OSTAVITI U ŠOKU!

Živa u termometru danas će ići i do 20-og podeoka, a sutra nam već stižu kiša i zahlađenje.

Svi se pitamo šta će nam još doneti "baba Marta", a vremensku prognozu do kraja meseca otkrio nam je meteorolog Ivan Ristić.Ivan Ristić

- Iznad severa i severoistoka kontinenta je polje niskog vazdušnog pritiska koje uslovljava obilne snežne padavine i veoma niske temperature i do -15°C. Nad zapadnom i jugozapadnom Evropom nalazi se polje visokog vazdušnog pritiska, pod čijim uticajem preovlađuje vedro vreme sa prijatnim prolećnim, ponegde i pravim letnjim temperaturama, koje u Španiji u okolini Valensije dostižu i do 30°C.

U noći između utorka i srede duboka visinska dolina koja se spušta sa severa usloviće formiranje ciklona u Đenovskom zalivu i priliv hladne vazdušne mase sa severozapada, koji će doneti osetno zahlađenje i padavine čitavom Balkanu. Susnežica i sneg mogu se očekivati i u nižim predelima - kaže Ristić.

Dodaje, kasnije tokom sedmice ciklon sa Atlantika stacioniraće se nad zapadnom Evropom i donositi joj padavine, dok će se termobarički greben premestati ka istoku i doneće stabilizaciju vremena na Balkan.

Već od petka hladan vazduh ustupiće mesto toplijoj vazdušnoj masi, te ćemo ponovo uživati u sunčanom vremenu i prijatnim prolećnim temperaturama.

- U sredu, 15. marta pre podne kiša u celoj zemlji, koja će popodne na planinama preći u susnežicu i sneg. U večernjim satima i tokom naredne noći susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. U Beogradu velike šanse za pahulje naročito u višim delovima grada izmedju 18-22 h. Na jugu zemlje biće uslova za pljuskovite padavine. Duvaće jak severozapadni vetar sa udarima jačine i do 17m/s. Sa severozapada nam stiže zahlađenje. Minimalne temperature u večernjim časovima od -1°C do 4°C, maksimalne u prepodnevnim časovima od 8°C do 14°C. U noći ka četvrtku postepeni prestanak padavina i razvedravanje u Vojvodini.

- U četvrtak, 16. marta ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana na severu i zapadu Srbije pretežno vedro, u ostatku zemlje oblačno sa susnežicom i snegom i u nižim predelima. Postepeni prestanak padavina očekuje se u popodnevnim i večernjim satima. Duvaće pojačan severni vetar. Minimalne temperature od -2°C do 2°C, maksimalne od 3°C do 9°C.

- U petak, 17. marta u većem delu zemlje pretežno vedro vreme, uz dosta sunčanih perioda. Jedino će na jugoistoku zemlje biti nešto više oblaka, ali oni neće donositi padavine. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Minimalne temperature kretaće se u intervalu od -3°C do 2°C, a maksimalne u manjem porastu i kretaće se od 7°C do 12°C - ističe Ristić.

Kako navodi, za vikend će nas vreme poslužiti. Biće suvo i pretežno vedro uz prave prolećne temperature. Idealno za šetnju, rekreaciju i uživanje na otvorenom. Iskoristite što bolje prvi lep vikend u martu!

- U subotu, 18. marta vedro i sunčano vreme tokom celog dana. U Pomoravlju i Podunavlju umeren do pojačan jugoistočni vetar. Temperature će i dalje biti u porastu. Minimalne temperature će se kretati od -1°C do 4°C, a maksimalne od 10°C do 15°C.

- U nedelju, 19. marta pretežno sunčano i relativno toplo. Pre podne umeren vetar južnog i jugoistočnog smera koji će u poslepodnevnim satima biti u slabljenju. Topao vazduh sa jugozapada nastaviće da podiže živu u termometru pa će se minimalne temperature kretati u intervalu od 1°C do 7°C, a maksimalne od 15°C do čak 20°C.

Prema rečima meteorologa, veći deo sledeće nedelje ostajemo pod uticajem visinskog grebena i toplog vazduha koji će usloviti malu, povremeno i umerenu visoku oblačnost i relativno toplo vreme. Vetar slab južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u daljem manjem porastu i sredinom sledeće nedelje kretaće se od 18°C do 23°C. Postepena promena vremena kreće za naredni vikend, 25. i 26. marta, kada se očekuje postepeno naoblačenje sa kišom i manjim padom temperature. Vetar u skretanju na severozapadni. Zatim do kraja marta promenljivo osetno svežije sa smenom sunca i oblaka koji će donositi kišu u nižim predelima i sneg na planinama maksimalna temperatura biće od 7°C do 12°C.

Autor: