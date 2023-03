Šuga se prenosi direktnim putem, moguće i indirektinim, ali retko

Dermatolog KCS Jelena Stojković Filipović izjavila je danas za Tanjug da se šuga prenosi direktnim putem, sa obolelog na obolelog, za šta je potreban kontakt od minimum nekoliko sati, a indirektan prenos teoretski je moguć, ali je redak, i moguć je ukoliko postoji teža forma kliničke slike, koja se obično javlja kod imunosupriniranih pacijenata, zove se krustozna šuga.

"Simptomi šuge su svrab i crvenilo koje se javlja na određenim delovima tela, na samom početku, a kako bolest napreduje tj ako se ne leči, onda to crvenilo može da se proširi i na čitavu kožu. Svrab je intenzivniji tokom noći i to je nešto što je glavni kriterijum za postavljanje dijagnoze", rekla je doktorka i dodala da parazit na živom organizmu može da živi i do dva meseca, a na stvarima obično do 72 sata.

Stojković Filipović je objasnila da se šuga leči lokalnom terapijom ili sistemskim lekom, koji se zove ivermektin, i dodaje da je neophodno da tokom lečenja budu tretirani svi ukućani ili osobe koje provode vreme zajedno, kao i sprovođenje mere dezinsekcije.