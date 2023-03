KAKO SE DOBIJA ŠUGA I KOLIKO DUGO SE LEČI? Dermatolog otkriva: Tokom ovog procesa NEMA KUPANJA! Čitava porodica mora na terapiju!

U glavnom gradu Crne Gore prijavljeno je nekoliko slučajeva šuge.

Podgorički mediji pišu da su su se građanima pojavili simptomi nakon nošenja gardarobe iz prodavnice poznatog modnog brenda, nakon čega je na teren izašla sanitarna inspekcija.

Ova priča još nije dobila epilog, a novinar Kurir TV Predrag Žambok proveravao je da li je moguće zaraziti se šugom preko odeće.

- Šuga je zarazna bolest i postoji način transmisije direktno kože o kožu, preko zaražene garderobe i posteljine. Što se diče diirektnog prenosa zaraze potrebno je provesti izvestan period, od oko par sati, i biti u kontaktu s nekim ko ima šugu. Otprilike toliko je potrebno i kad se koristi garderoba i posteljina i to su neki od načina transmisije šuge - objašnjava dr Predrag Poleksić, specijalista dermatovenerologije.

Novinara Predraga Žamboka zanimalo je i koji je period inkubacije kad je reč o šugi.

- Struka kaže kad se neko prvi put zarazi šugom, taj period je od dve do šest nedelja, a neko ko je već imao šugu mnogo je brže dobije za jedan do tri dana. Uglavnom, ženke parazita su veće, one su 0,4x0,3 milimetra. Mužjaci su duplo manji, oni ih oplode pre nego što počnu da kopaju kanaliće u koži i ostavlja svoje gnjide, kad nas noću svrbi i kad se utoplimo. Da bi se pojavila šuga na koži potrebno je 12 jedinki, koje kopaju kanaliće i ostavljaju svoje izlučevine, što dovodi do alergijske reakcije i svraba - ističe dr Poleksić.

Za šugu kažu da je veoma agresivna, a dr Poleksić objašnjava i na koji način se leči.

- Treba prepoznati kliničkim pregledom. Može da podseća na druga kožna obolenja. Pregledom dermatoskopom, možemo da vidimo šugu koja je manja od milimetra. Postoje preparati za lečenje i leče se svi članovi porodice jer je šuga jako kontagiozna. Ima preparata gde je potrebno namazati samo dva puta, postoje oni koji se mažu do 7 dana zaredom i tada nema kupanja. Obično su to lokalni preparati, za sada ništa ne mora da se pije. Izuzetak je norveška šuga, kod imunokompromitovanih osoba, tada se daju lekovi - zaključio je Predrag Poleksić.

