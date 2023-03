Vitaminske infuzije novi trend: Našminkane, doterane i prikačene na infuziju kod svoje kuće, a nisu bolesne!

Dok lekari pokušavaju da nas odviknu od uzimanja antibiotika i raznih suplemenata na svoju ruku, verovali ili ne, pojavila se nova moda. Instagram je preplavljen fotografijama žena koje primaju infuzije, našminkane i doterane u kućnim uslovima, a nisu bolesne.

Gladujete da biste skinuli kilograme, upravo ste preležali virus, od brojnih obaveza hronično ste neispavani, a i ovo vreme, čas toplo, čas hladno. Šta god da je u pitanju, posledice su iste – hroničan umor, nedostatak snage, loša koncentracija.

Ne igrajte se zdravljem

Na društvenim mrežama nudi se brzo i lako dostupno rešenje – vitaminske infuzije.

Ako ste spremni da platite više hiljada dinara za jednu, treba samo da izaberete - za bolji imunitet, energiju, lepotu, pa čak i protiv starenja. Lepo zvuči, ali lekari upozoravaju, sa tim se ne treba igrati.

- Nikako ne treba da se dozvoli da se to uključuje na lični zahtevi da to bude manir za rešavanje nebitnih stvari, da biste se bolje osećali… Neke infuzije sadrže kalijum koji zaustavlja srce u dijastoli, dakle to nije nešto što treba da primite sem ako niste izgubili kalijum - rekla je dr Ivana Stefanović iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Majersovi kokteli predstavljaju intravensku terapiju različitim kombinacijama vitamina, minerala i elektrolita. U svetu je njihovo korišćenje veoma popularno, kod nas od skoro. Osnovni oblici imaju male količine vitamina C i B kompleksa, kalijuma, kalcijuma. Međutim, pre nego što se odlučite da investirate u takav tretman, morate na pregled kod izabranog lekara da vam kaže koje analize, pre infuzije, morate da uradite.

- Morate da vodite računa o elektrolitima, natrijumu, kalijumu, kalcijumu, magnezijumu, o stanju bubrega. Proverava se urea, kreatinin i to su ozbiljne analize koje nestručno lice ne može da radi. Neželjena dejstva su česta, flebitis, infekcija, vazdušna embolija… Davanje infuzije bez jasne indikacije je kockanje sa zdravljem - upozorio je prof. dr Radan Stojanović sa Medicinskog fakulteta.

Vitaminske infuzije novi trend

Vitaminske infuzije u bolničkim uslovima nisu ništa novo i daju se redovno onkološkim i pacijentima sa autoimunim bolestima, posle operacija, kod dugotrajnih dijareja, mononukleoze, upale pluća. Primaju ih i sportisti posle utakmica. Ipak, to ne znači da treba da ih primamo kad poželimo, pogotovo na mestima za koja nismo sigurni da imaju dozvolu Ministarstva zdravlja za tu proceduru.

- Ukoliko imate intravenski rastvor, sa multivitaminskoim preparatima može doći do alergijske reakcije, crvenilo oko mesta uboda, padom pritiska, jačim komplikacija, gubitka svesti i stanja koja dovode do ne daj bože reanimacije- kaže dr Milena Pandurević anesteziolog.

Infuzija je lek i to što možemo da je platimo, dobijemo kod kuće i da se brzo dobro osećamo, ne znači da je pravo rešenje. Naprotiv, kažu lekari, dejstvo traje kratko, a posledice nasumično određenih količina vitamina, minerala i elektrolita, koje na društvenim mrežama i sajtovima nude saloni i ordinacije, mogu biti fatalne.