Od danas stabilizacija vremena, ali već sutra stiže nova opasnost: Evo kome se savetuje oprez

Slab do umeren mraz u subotu se očekuje u većem delu Srbije i minimalna jutarnja temperatura biće od -5 do 0°C.

Jače zahlađenje donelo je Srbiji drastičan pad temperature vazduha, kišu i sneg, ali već od danas sledi stabilizacija vremena. Ipak, nova opasnost već od sutra biće mraz, odnosno minimalne jutarnje temperature vazduha ispod 0°C.

U sredu se preko Srbije premeštao centar ciklona, a u sklopu njega i hladni front. Jak severozapadni vetar i prodor osetno hladnije vazdušne mase doneli su nagli pad temperature vazduha i kišu nižim, a sneg planinskim predelima.

Ovog jutra i prepodneva na severu i na zapadu Srbije je suvo, u Vojvodini i vedro, a dosta sunčanih intervala ima i u Beogradu. U ostalim predelima Srbije je oblačno i veoma hladno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom.

I u nastavku dana na severu i na zapadu Srbije biće suvo, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugu i na istoku sa slabim padavinama. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, na istoku Srbije i preko 70 km/h, krajem dana u slabljenju.

Maksimalna temperatura biće danas od dva stepena na jugoistoku Srbije do 10 stepeni u Vojvodini, u Beogradu do osam stepeni.

U noći između četvrtka i petka na severu i na zapadu Srbije biće vedro i tiho bez vetra i to će biti idealni uslovi za nastanak mraza, dok će na jugu i istoku Srbije mraz izostati i to zahvaljujući oblačnosti koja će sprečiti veće izračivanje vazduha, odnosno hlađenje, a ponegde se u ovim predelima očekuju i slabe padavine.

Jutarnja temperatura biće od -3°C na severozapadu i zapadu Srbije do 3°C na istoku.

Tokom dana biće sunčano i malo toplije, ali i dalje prohladno, a maksimalna temperatura biće od 9 do 13°C, u Beogradu do 12 stepeni.

U Srbiji se za vikend pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska očekuje stabilno i sunčano, uz priliv toplije vazdušne mase sa jugozapada, ali će zahvaljujućim vedrim jutrima biti idealnih uslova za jutarnji mraz.

Slab do umeren mraz u subotu se očekuje u većem delu Srbije i minimalna jutarnja temperatura biće od -5 do 0°C, u Beogradu -1°C. U nedelju se slab mraz očekuje samo još na jugu i na istoku Srbije, uz temperature do -2°C, a na severu Srbije i u Beogradu toplije, do 5 stepeni.

Još hladnije biće na višim planinama i visoravnima, ali i u nizijama na 5 cm iznad tla i lokalno se očekuju temperature i do -10°C.

Zbog opasnosti od mraza, u petak i za vikend preporučuje se adekvatna zaštita od mraza, jer bi niske noćne i jutarnje temperature mogle veoma nepovoljno da deluje po poljoprivredne i ratarske kulture, pa čak da izazovu i veća oštećenja. U mnogim predelima Srbije voće je već uveliko procvetalo, tako da će naročito ono biti ugraženo.

Mraz je redovna pojava u ovom delu godine, a naročito je opasna pojava tokom kasnijeg proleća kada su posledice po kulture često potpuno fatalne.

Već za vikend tokom dana toplije, maksimalna temperatura u subotu u većini predela biće oko 15 stepeni, a u nedelju i do 20 stepeni.

Dobra vest je da se od ponedeljka više ne očekuje mraz i prema trenutnim prognozama ne bi ga bilo zasigurno do kraja marta.