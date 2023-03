Paraziti su organizmi koji se hrane na račun drugog organizma (domaćina) i koji privremeno ili stalno nastanjuju organizam domaćina, čije prisustvo može stvoriti posledice koje variraju od malih promena u ponašanju, pored očitih promena u tkivima, do smrti domaćina u nekim slučajevima.

Parazita ima svuda oko nas: u vazduhu koji udišemo, zagađenoj vodi koju pijemo, u hrani punoj pesticida, u termički neobrađenoj hrani (meso, riba, suhomesnati proizvodi), kontakt sa domaćim životinjama. Njihov unos u organizam gotovo je nemoguće sprečiti. Osoba je sposobna da postane stalni ili privremeni domaćin od 150 do 2000 vrsta parazita. U našem telu se nalaze milioni bakterija i drugih stranih organizama. Mnogi organizmi su zdravi i potrebni našem telu, ali takođe postoje paraziti koji se nalaze u našem organizmu i koji loše utiču na naše zdravlje.

Istraživanja Američkog nacionalnog instituta zdravlja pokazala su da prosečan muškarac u svom telu ima do 1kg parazita. Paraziti se mogu nalaziti u jetri, crevima, mozgu, srcu, zglobovima, mišićima i drugim organima. To se dešava zato što ljudi imaju sve neophodne uslove za život parazita. Paraziti (crvi) hrane se crvenim i belim krvnim zrncima, vitaminima i mineralima, narušavajući apsorpciju hranljivih materija, a za uzvrat ispuštaju toksični otpad. Oni dovode do disfunkcije strukture i čak deformacije organa - ciroza jetre, narušena pokretljivost creva i žučnih puteva, mentalna iscrpljenost, oštećuje se imunološki sistem čime se otvoraju vrata za mnoge ozbiljne infekcije i bolesti.

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić kaže da paraziti u organizmu mogu da naprave izuzetno ozbiljan problem.

- Paraziti lako ulaze u telo. Teca diraju svašta, ruke se ne peru kako treba. To se radi najmanje pola minuta. Posle dolaska spolja, prvo se ruke peru, pa se jede. Bez toga nema zdravlja - priča on.

Kada su u pitanju psi, i dozvoljavanje njima da nas ližu, jeste rizično, rekao je on.

- U Beču na sastanku sam bio, sećam se žene kojoj je jetra bila izrešetana... Ljubljenje pasa... Sve to može da dođe do glave - dodao je doktor.

Voće i ppvrće reodovno moraju da se peru, jer je to ivor pesticida, napomenuo je on.

- Meso koje pržite, morate dan pre da odledite - naveo je doktor Perišić.

